Банк «Аверс» подвел итоги 2024 года

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Сегодня, 28 апреля, в Казани состоялось годовое общее собрание акционеров АО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2024 год. В ходе собрания акционеров Банка был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также избран Совет директоров Банка «Аверс».

Высокие финансовые показатели

Банк «Аверс» в 2024 году продемонстрировал рост финансовых показателей, сильную позицию по капиталу, фондированию и ликвидности, укрепление позиций на рынке. По итогам года получена чистая прибыль более 4,241 млрд руб. По данным портала banki.ru, Банк «Аверс» входит в 50 крупнейших банков РФ по размеру активов и собственного капитала и на 1 января 2025 года занимает 43-е и 45-е места соответственно по данным показателям. Банк на постоянной основе демонстрирует выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России. Нормативы достаточности капитала значительно превышают минимально допустимое значение, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Банка.

В Казани состоялось годовое общее собрание акционеров АО Банк «Аверс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надежность подтверждена

В 2024 году, после завершения реорганизации Банка в акционерное общество, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО Банк «Аверс» рейтинг кредитоспособности на уровне A(ru) со стабильным прогнозом (ранее аналогичный рейтинг АКРА был присвоен ООО Банк «Аверс»). Банком был также получен второй рейтинг кредитоспособности на уровне A|ru| от ООО «Национальное рейтинговое агентство», аккредитованного Банком России, что позволило Банку привлекать на обслуживание крупнейших корпоративных клиентов страны, имеющих стратегическое значение.

Расширение предоставляемых услуг и модернизация информационной структуры

Банк «Аверс» в 2024 году сохранял консервативную стратегию в корпоративном кредитовании, обусловленную воздействием санкционных ограничений на деятельность организаций. Несмотря на сложности внешней среды, Банк добился увеличения объема кредитного портфеля без потери его качества за счет фокусировки на предоставлении кредитных продуктов ведущим корпоративным клиентам, включая ключевые предприятия российского рынка.

Аида Волкова отметила, что 2024 год для Банка «Аверс» стал еще одним успешным годом развития. Реклама АО Банк «Аверс». Лицензия №415 от 10.01.2024. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оценивая итоги минувшего года, председатель правления Аида Волкова отметила, что 2024 год для Банка «Аверс» стал еще одним успешным годом развития. В отчетном году Банк продолжил расширение перечня предоставляемых услуг клиентам — начал осуществление операций с драгоценными металлами, проводил сделки по доверительному управлению денежными средствами клиентов, получил лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Данные меры направлены на укрепление конкурентных позиций и обеспечение долгосрочной эффективности бизнес-модели.

В течение 2024 года Банк продолжал следовать консервативной политике инвестирования ресурсов в условиях роста ключевой ставки Банка России и высокой геополитической напряженности. Банк активно сокращал долю ценных бумаг в валютах недружественных стран и инвестировал средства в ценные бумаги, номинированные в рублях, сохраняя инвестиционную направленность в высоконадежные ликвидные облигации российских эмитентов с низким уровнем риска.

В 2024 году в Банке был реализован ряд проектов по модернизации информационной инфраструктуры Банка с целью повышения надежности функционирования и качества обслуживания клиентов, расширен перечень услуг, предоставляемых клиентам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и процессинга.

Несмотря на нестабильность внешней среды, Банк «Аверс» не только сумел подтвердить устойчивость выбранной бизнес-модели развития, но и продемонстрировал рост чистой прибыли, продолжил технически развиваться, повысил качество обслуживания клиентов, усилил безопасность работы, а также упрочил свои позиции на российском рынке.

Планы развития Банка «Аверс»

В 2025 году Банк «Аверс» продолжит активное развитие в соответствии с действующей бизнес-моделью. Ключевыми целями Банка продолжат оставаться: совершенствование финансовых продуктов и расширение спектра услуг по ключевым направлениям деятельности, повышение уровня прибыльности и эффективности работы при сохранении высокого качества активов, финансовая устойчивость и обеспечение полной информационной безопасности.