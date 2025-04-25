В России за сутки потушено 38 лесных пожаров

В связи со сложной обстановкой режим ЧС введен в двух регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 38 лесных пожаров в 20 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 42 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействовано 1 898 человек, 282 единицы техники и три воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 24 воздушных судна.

В связи со сложной обстановкой режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 41 регионе. Всего пожароопасный сезон объявлен в 76 регионах России.



Напомним, пожароопасный сезон в этом году может продлиться до октября. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, прогнозы «не очень оптимистичные». Нехватка влаги в почве наблюдается не только в европейской части России, но и в Сибири, а также на Дальнем Востоке.



Галия Гарифуллина