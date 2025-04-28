Разрубить гордиев узел: Агрыз может замкнуть миллиардные грузопотоки Закамья

Татарстан собирается предпринять новую попытку развернуть грузооборот через железнодорожную станцию Агрыз, стоящую на пересечении 80 направлений

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Железнодорожная станция Круглое Поле (находится в подчинении Куйбышевской ж/д, филиала РЖД) «задыхается» от переизбытка грузов, поступающих с промышленной зоны Закамья. «Аммоний» строит вторую очередь, а ТАНЕКО вынуждено отправлять фуры по автодорогам. При этом железнодорожная станция Агрыз стоит недозагруженной», — объяснял на проекте «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития глава общественного совета и ветеран РЖД Александр Лапшин необходимость изменения грузовых потоков. Для «расшивки» коллапса местные власти предлагают построить логистический хаб в селе Иж-Бобья, откуда можно отправить продукцию и на Дальний Восток, и в порты Балтики, и в Москву. «Но без привлечения тяжелой артиллерии не обойдется. Если нужно выйти с законодательной инициативой, то готовы поддержать», — пообещал председатель Комитета по госстроительству Госсовета РТ Альберт Хабибуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Перебросить грузы на ижевскую ветку РЖД

Власти республики собираются вернуться к решению назревшей проблемы по «расшивке» затора на железнодорожной станции Круглое Поле, где скапливается промышленная продукция со всего Закамья при отправке на экспорт. Альтернативную схему подготовили власти Агрызского района, исторически плотно связанного с грузовыми железнодорожными перевозками РЖД.

Они предлагают перебросить многомиллиардный грузопоток с Круглого Поля, находящегося на ветке Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД), на станцию Агрыз (ижевская ветка Горьковской ж/д) и построить рядом одноименный логистический хаб в селе Иж-Бобья. На кону — прием-отправка 5 тысяч пар вагонов в сутки. Причина — необходимость ускорения процесса перевалки продукции на экспортные рынки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Концепцию создания логистического хаба представил председатель общественного совета Агрыза Александр Лапшин, проработавший более 40 лет в РЖД. По его словам, железнодорожная ветка Круглое Поле — Бугульма, куда стекается промышленная продукция Закамья, слабо справляется с ее перевалкой. Из-за перегруженности путей происходят задержки доставки, нарушается ритмичность, часто цепочки поставок обрываются. Как раз, чтобы избавить от заторов Круглое Поле, предлагается перенести центр приема и отправки грузов на Агрыз.

Агрыз-сортировочная на 80 направлений

— Станция Круглое Поле задыхается, как и промежуточная станция Тихоново, — рассказал Лапшин. — Агрыз входит в число 13 крупнейших сортировочных станций, но ее потенциал используется слабо. Проектная мощность сортировочной горки Агрыз составляет 5 тысяч вагонов в сутки, распускается (то есть обрабатывается, — прим. ред.) 2 700 вагонов в сутки. Резервов остается достаточно, чтобы принять грузопотоки с Закамья.

По его данным, нижнекамская горка Круглое Поле обрабатывает 1 200—1 300 вагонов в сутки, чем можно догрузить Агрыз.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дополнительный отрезок пути для отправителей составит 129 км (это расстояние от ст. Круглое Поле до ст. Агрыз). Но это мелочь по сравнению с географическими преимуществами. По словам Александра Лапшина, Агрыз находится на пересечении 80 маршрутов по разным направлениям, включая Дальний Восток, порты Балтики, Москву.

В отличие от него, станция Круглое Поле имеет выход лишь на 23 маршрута, и дальнейшее развитие связано с градостроительными ограничениями. По сути, он предложил исправить ошибку и перенести «точку сбора» грузов. Почему так получилось?

— Когда строили ж/д пути вокруг «Алабуги», работали с Куйбышевской дорогой, — пояснил он.

Хотя участок ж/д дороги Бугульма — Агрыз непрерывный, но юридически границы между отделениями проходят по станции Алнаши.

Минус — одноколейные пути

Правда, у этой схемы есть минус. Весь ж/д участок в 129 км построен по однопутной колее, широтные ходы — двухпутные. «Здесь нужно строить либо двухпутные железнодорожные пути, но вряд ли этот вариант возможен. Сегодня стоит строительство БАМа, не доделана Транссибирская железнодорожная магистраль», — заметил Александр Лапшин. Иначе говоря, РЖД не станет выделять средства. Вместо этого предлагается построить под Агрызом станцию-спутник и здесь формировать поезда, чтобы разгрузить Круглое Поле.

Реализовать схему предлагается на следующих условиях: государство строит пути, а инвесторы — логистический центр по перевозке контейнеров и формированию дополнительных поездов через инвестпроекты. «Это назрело. ТАНЕКО, «Аммоний» задыхаются. Некоторые грузы везут за тысячу километров фурами», — заключил председатель общественного совета Агрыза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Агрыз предлагает перевести из казанского Юдино станцию по ремонту локомотивов. «Юдино специализируется на ремонте дизельных двигателей Д-100. Но сегодня новые локомотивы используют усовершенствованный двигатель, менее трудоемкий в работе. На их ремонте как раз специализируется Агрыз», — рассказал спикер, давая понять, что процесс перевода неизбежен.

Предложения Агрыза переданы Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ для проведения экономических расчетов, сообщил Лапшин.

Придется привлекать «тяжелую артиллерию»

Смелую идею оценил глава Комитета по госстроительству Госсовета РТ Альберт Хабибуллин, приглашенный на «Муниципальный час» в АИР. По его словам, подобные предложения обсуждались и раньше, но «проект упирается в то, чтобы отнять у кого-то тысячу километров». «Нужно привлекать тяжелую артиллерию и выходить на межправительственные соглашения, так как это стратегический объект», — заметил он.

С другой стороны, есть возможность выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень, у Госсовета есть такое право. «Мы готовы», — пообещал Хабибуллин.

предоставлено пресс-службой АИР

Глава АИР Талия Минуллина напомнила о предстоящем саммите KazanForum, посвященном развитию логистических транспортных коридоров. «Есть смысл представить возможности нашей республики по вхождению в глобальные потоки», — добавила она.

Касаясь насущных вопросов, глава Агрызского района Ленар Нургаянов сообщил о динамичном развитии животноводства. В августе здесь начнется строительство комплекса на 18 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) стоимостью 6 млрд рублей. Инвестором стала ижевская компания «Собин Агро Агрыз».

предоставлено пресс-службой АИР

Другой ижевский агроинвестор ведет переговоры о привлечении льготного кредита в 500 млн рублей. «Документы находятся на рассмотрении у министра Оксаны Лут», — сообщил глава района.

Для прихода инвесторов власти готовы предоставить электроснабжение по цене 4—5 рублей за 1 квт·ч, добавил Ленар Нургаянов. А для предпринимателей вскоре запустят промпарк «Агрыз» с льготными налоговыми условиями и преференциями.