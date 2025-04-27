Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 1100

В результате взрыва, произошедшего в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас, пострадали 1139 человек, сообщила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, ситуация в порту находится под контролем, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в том числе в Шираз и Лурестан.

Взрыв произошел на территории морского порта в субботу, вызвав пожар и обрушение одного из портовых зданий. По предварительной информации, инцидент произошел на складе опасных грузов и химикатов, возможно, из-за компонента ракетного топлива. Работа порта приостановлена.

Анастасия Фартыгина