Россия отправит помощь в Иран для тушения пожара в порту Бендер-Аббас

Фото: Олег Тихонов

Россия направит несколько бортов МЧС в Иран, чтобы помочь в тушении пожара, возникшего после взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщило российское диппредставительство в Тегеране.

По данным иранских властей и СМИ, взрыв унес жизни 28 человек и ранил более тысячи.



— В ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В. Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара, — говорится в официальном телеграм-канале посольства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Взрыв прогремел в субботу днем на складе с химикатами. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что причины происшествия пока не установлены. Однако некоторые СМИ сообщают, что взрыв мог произойти из-за возгорания резервуара с топливом. Сила взрыва была настолько велика, что ее слышали на острове Кешм, находящемся примерно в 20 километрах от порта. В результате происшествия выбило окна на значительном расстоянии. Власти Ирана начали проверку обстоятельств инцидента.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану.



Анастасия Фартыгина