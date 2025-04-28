В Татарстан вторглось «дыхание Арктики». Как это отразится на республиканском урожае?

...И когда в регион вернется тепло?

Фото: Динар Фатыхов

После череды положительных температурных рекордов Татарстан настиг арктический воздух и погода заметно ухудшилась. Температура в последние дни в среднем была ниже апрельской нормы на 7—8 градусов. Тем не менее сохранится такая тенденция ненадолго, вселяют надежду метеорологи. Более того, апрель по своей средней температуре продолжит череду аномально теплых месяцев, которая длится уже почти год. Подробнее о том, какую погоду ожидать татарстанцам и как холода отразятся на аграриях, — в материале «Реального времени».

«Дыхание Арктики»

После того как татарстанцы на некоторое время почувствовали приход лета, погода в республике в один день значительно переменилась: температура в последние дни в среднем была ниже апрельской нормы на 7—8 градусов, рассказал «Реальному времени» климатолог Тимур Аухадеев. Норма второго весеннего месяца составляет 10 градусов.

— В настоящее время у нас наблюдается холодный эпизод. Именно эпизод, потому что он не будет продолжительным, — вселил надежду специалист. — Это связано с тем, что на высоте осадкообразования, на высоте облачности температура составляет -10 градусов, поэтому осадки выпадают в кристаллическом виде.

После того как татарстанцы на некоторое время почувствовали приход лета, погода в республике в один день значительно переменилась. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Аухадеева, «языки холода» проникли вглубь континента и дошли до Ростова-на-Дону. При этом снег в конце апреля не является аномалией, заверил он: в прошлом году осадки ожидались и в начале мая.

— Мы сейчас находимся в тылу циклона, произошло вторжение дыхания Арктики — арктического воздуха. Это краткосрочное похолодание, оно не продлится и пяти дней, это очень быстротечное явление, — пояснил климатолог.

Несмотря на холодный эпизод, климатолог считает, что среднемесячная температура превысит норму из-за предыдущих рекордов и апрель станет 11-м в ряду аномально теплых месяцев.

В апреле в Татарстане зафиксировали пять температурных рекордов. 24-го числа максимальная температура воздуха достигла +24,5 градуса, 21-го — +25,8 градуса, 20-го — +22,5 градуса, 2-го — +16,5 градуса, 1-го числа — +15,9 градуса.

«Страшно тем, кто не выдержал сроки»

Как рассказал изданию председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров, поводов для опасений относительно урожая нет. «Без хлеба не останемся», — заверил он.



— Погода — явление переменчивое, поэтому весенние температуры еще не говорят о том, какая ситуация будет с урожаем. Нам страшна летняя засуха. В большей степени роль играют июньские и июльские дожди, — отметил спикер.

На данный момент, по словам Байтемирова, в метровом слое почвы достаточно влаги — ее хватает для формирования вегетативной системы.

— Текущая погода страшна для тех аграриев, которые не выдержали сроков. Есть сроки, когда сумма положительных температур составляет ту погоду, которая необходима растениям. Но тех, кто уже засеял, не так много. У нас засеяно всего около 25% земель, — пояснил аграрий.

Как изданию рассказал председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров, поводов для опасений относительно урожая нет. Реальное время / realnoevremya.ru

Бить тревогу можно, если температура опустится ниже минус 3 градусов — тогда в зоне риска окажутся плодово-ягодные культуры:

— Отрицательная температура, если случится, сыграет свою роль. Но фермеры — люди дальновидные, не сеют раньше времени. Кроме того, морозы в любом случае пройдутся не по всей республике. Поэтому без хлеба, без урожая мы не останемся.

Погода начнет постепенно налаживаться с завтрашнего дня

К счастью, арктический воздух вскоре покинет Татарстан. Погода постепенно начнет налаживаться, заверил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

— Сейчас местами отмечается холодная воздушная масса. Сегодня местами также наблюдались осадки в виде снега, а где-то произошло образование покрова, и он до сих пор не сошел. В республике отмечаются отрицательные температуры днем, — рассказал он.



Сегодня в Татарстане облачно. Гидрометцентр прогнозировал небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром температура составила порядка 0 градусов, на крайнем востоке до +2 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +3 до +8 градусов, в Казани — от +4 до +6 градусов.

Холодная погода установится и сегодня ночью — минимальная температура достигнет -3 градусов. После этого ожидается постепенное потепление:

— Согласно декадному прогнозу, на территории Татарстана еще ожидается отрицательный температурный фон. В целом 10 дней, с 28 апреля по 7 мая, будут ниже нормы на 1—2 градуса при норме в 12 градусов.

Однако уже завтра в республике ожидается потепление до 9—14 градусов, ночные температуры составят -5 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг и пятницу, 2—3 мая, после некоторых колебаний в течение недели прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Температурный фон немного повысится — днем ожидается плюс 12—17 градусов.

При этом Гоголь отметил: отрицательных температурных рекордов на территории Татарстана не отмечалось. Но и прежнего тепла в республике в ближайшее время не прогнозируется.