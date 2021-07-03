События недели: очередной казанский потоп, режим ЧС на селе и рост числа больных ковидом

Главные события недели в Татарстане

30 июня Владимир Путин без малого 4 часа отвечал на животрепещущие вопросы россиян — их было прислано больше двух миллионов, ответил президент на 68. Казань на днях вновь утопала в ливневых потоках — пострадали не только улицы и подземные переходы. На этот раз сильно затопило несколько многоэтажек. А пока Казань заливает дождем, 38 районам Татарстана пришлось ввести режим ЧС из-за аномальной жары. Набирает обороты третья волна ковида в республике — за три недели прирост числа заболевших составил 14%. Зато и прививки согласны делать все больше татарстанцев. Об этих и других событиях недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Ковид убил Фариду Забирову



Во вторник Казань простилась с известным реставратором, архитектором и градозащитницей, председателем республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фаридой Забировой. Она умерла 27 июня в больнице, куда была госпитализирована с COVID-19.

Проводить ее в последний путь пришли около 300 человек — те, кто знал ее лично, работал с ней, родные и друзья. Среди пришедших было много чиновников и медийных персон. Предполагается, что коронавирусом архитектор заразилась на съезде Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, состоявшемся в Москве. Там Фариде Забировой вручили высшую отраслевую награду — премию им. Алексея Комеча за общественно значимую гражданскую позицию в деле сохранения культурного наследия. Похоронили Фариду Забирову на Ново-Татарском кладбище.

Фото: Ринат Назметдинов

5 млрд рублей — детям и будущим мамам Татарстана

С 1 июля в ПФР начался прием заявлений на новые социальные выплаты, предназначенные для неполных семей и беременных женщин с низкими доходами, а еще — для родителей школьников.

Деньги на эти цели — 46,6 млрд рублей — правительство РФ выделяет из Резервного фонда страны. Глава республиканского отделения Пенсионного фонда Эдуард Вафин сообщил, что почти 5 млрд рублей из этого объема получат жители Татарстана.

Основная сумма — 4,6 млрд рублей — пойдет на единовременную выплату для подготовки к школе. По 10 тысяч рублей получат семьи, где есть будущие первоклассники и школьники в возрасте от 6 до 18 лет — всего 468 тысяч детей. Малообеспеченные жители Татарстана, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, могут рассчитывать на прибавку к семейному бюджету в 4 977 рублей, (это 50% от минимального прожиточного минимума, установленного в республике на данный момент).

Выплаты предназначаются и неполным семьям, где средний ежемесячный доход на каждого из членов семьи не превышает 9 955 рублей. По подсчетам ПФР, в Татарстане это пособие будут начислять на 38 тысяч детей, а общая сумма составит 189 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Впервые дополнительную финансовую помощь от государства получат и беременные женщины — при условии, что тоже входят в категорию малообеспеченных и встали на учет в начале беременности (до 12 недель). Они будут каждый месяц получать 5 311 рублей — это половина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане. По данным Минздрава Татарстана, это коснется около 19 тысяч беременных женщин. На их финансовую поддержку выделят 101 млн рублей.

Все социальные выплаты на детей и беременных женщин будут начисляться только на карты платежной системы «Мир». А вот для единовременной выплаты на подготовку к школе она не понадобится.

От вакцинации до газификации

30 июня состоялась ежегодная, 18-я по счету прямая линия с президентом России.

На вопросы жителей страны Владимир Путин отвечал 3 часа 43 минуты — за это время было задано 68 вопросов. Россиян волновали темы обязательной вакцинации, соцвыплаты, рост цен на продукты, бытовые вопросы — строительство и ремонт дорог, школ и детсадов в конкретных населенных пунктах, вопросы зарплаты, проблемы газификации.

Трансляция прошла не совсем гладко: ведущие спешили так, что президенту приходилось их останавливать, чтобы подробнее ответить на важный вопрос. Но главным, что мешало прямой линии, было ужасное качество связи: позже причиной этого назвали DDоS-атаки.

Во время прямой линии Путин сообщил, что обязательную вакцинацию не поддерживает, раскрыл секрет, чем привился сам (оказалось, что «Спутником»), рассказал о том, какие песни поет, когда отдыхает. Причину высоких цен на морковь, картофель и свеклу президент объяснил мировыми тенденциями и тем, что овощей и фруктов в России просто произвели в прошлом году маловато. Зато объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос до 30 млрд долларов. Правда, свеклу и морковку теперь приходится импортировать.

Фото: kremlin.ru

«Зеленая» энергетика в Татарстане

На этой неделе совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» провел очередное заседание, где его участники рассмотрели новые проекты в «зеленой» энергетике, цифровизации и экологии.

Технологические решения для перехода на широкое использование «зеленого топлива» представила компания «Криомаш-БЗКМ» — одно из старейших российских предприятий, специализирующихся на водородной энергетике.

Ее представитель Кирилл Лятс предложил ряд проектов, которые, по его мнению, способны создать «водородный Татарстан». Первый шаг в этом направлении уже сделан: подписано соглашение с РАРИТЭК по созданию водородных баков. Также он предложил создать центр «зеленого водорода» на базе ГРЭС и рассмотреть возможность открытия производства топливных батарей в РТ, тем более что здесь предприятия выбрасывают в атмосферу большой объем парниковых газов, и региону в любом случае придется работать над снижением выбросов.

Фото: tatarstan.ru

В Казани нужны продавцы, официанты и строители

Рынок труда в Казани восстанавливается, об этом говорят данные статистики, представленные на официальном сайте мэрии города.

К концу июня в столице Татарстана был зарегистрирован 9 921 безработный, в прошлом году численность оставшихся без рабочего места равнялась 26,4 тыс. человек. В целом по Татарстану на 24 июня насчитывалось 20 505 безработных.

С начала года в органы городской службы занятости обратились 12,5 тыс. человек, за 6 месяцев 2020 года — 33,2 тыс. соискателей. Работодатели Казани предлагают 18,9 тыс. вакансий. Больше всего сотрудники нужны в сферах общепита, торговли, на транспорте, в строительстве и на производстве. В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в Казани лидируют стоматолог и врач-ортопед — ежемесячную оплату труда этих специалистов оценивают в 200 тысяч рублей.

На тревожные кнопки — 70 млн рублей

Депутаты Казанской городской думы на сессии, прошедшей на днях, единогласно одобрили поправки в городской бюджет на текущий год.

Расходы городской казны увеличиваются почти на 660 млн рублей. Это стало возможным за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало этого года.

Фото: kzn.ru

Так, 70 миллионов решили направить на модернизацию кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах, покупку недостающих металлорамок, металлодетектеров и систем оповещения. На другие работы по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы запланированы 32 млн рублей.

Заветные квартиры спустя 13 лет

На этой неделе долгострой по адресу Достоевского, 57 в Казани наконец ввели в эксплуатацию.

В 373 квартиры 17-этажного дома скоро смогут заехать их владельцы. Дом площадью более 40 тыс. кв. м оснащен подземной автостоянкой на 94 автомобиля и детской площадкой.

Строительство дома началось в 2003 году, но стройка встала. Продолжилось строительство лишь в 2020 году. Сдать многоэтажку планировалось только к концу этого года, но благодаря слаженной работе подрядной организации это стало возможным уже сейчас.

Как похорошеет правый берег Казанки

В Казани в середине недели стартовал открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию по благоустройству территории правого берега Казанки.

Сейчас там располагается торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», но он будет снесен в ближайшее время. В мае для участия в конкурсе было подано 188 заявок из России и зарубежья.

Фото: realnoevremya.ru

Жюри так и не смогло определиться с победителем, но «нащупало» направление, по которому хотело бы двигаться. В итоге второе место на конкурсе заняли проекты архитекторов из Швейцарии, Англии и... Казани. Третье место присудили консорциумам и авторским коллективам дизайнеров из России, Нидерландов, Эквадора.



Засуха вынудила ввести режим ЧС

Из-за аномальной жары 38 муниципальных районов Татарстана из 43 вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Он позволит продлить инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований и другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Как встревоженно сказал Рустам Минниханов, «погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. По данным Минсельхозпрода Татарстана, суховей зафиксирован в 34 муниципальных районах, а почвенная засуха — в 18 районах.



А еще президент республики поручил усилить работу в части запасов кормов. Лишь 23 района республики смогут обеспечивать животноводство достаточным объемом кормов в этом году. А у некоторых сельхозпредприятий сложилась критическая ситуация в этом плане.

Фото: tatarstan24.tv

По данным главы Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергея Захарова, июнь был аномальным с точки зрения температур и осадков — такая погода наблюдалась в 1989, 1998 и в 2010 годах, почва пересыхает, и это плохо скажется на будущем урожае.

Молодежный комитет Казани возглавил блогер

В Казани на этой неделе выбрали главу Комитета по делам детей и молодежи.

Теперь им руководит известный в городе блогер Минтимер Нугманов. Он же — владелец сети кафе-кальянных «Наше место» (которая пошла ко дну из-за пандемии коронавируса, неудачной локации и новых законодательных мер).

Среди претендентов на должность мэрия Казани устроила конкурс, заявки на который подали 80 человек, а в финал отобрали всего шестерых. Большинство заявителей — из Казани, но были кандидаты на должность и из Мурома, Хабаровска и даже США. Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые выбирались бы среди популярных у молодежи личностей.

Фото: realnoevremya.ru

Что ни дождь — то потоп

В четверг вечером ливень снова затопил Казань.

Под многосантиметровыми потоками воды оказались улицы, дороги, подземные переходы. Досталось и жилым домам. На остановке «Океан» полностью затопило подземный пешеходный переход, а на ул. Дементьева вода практически до сидений залила салон автобуса.

«Метроэлектротрансу» пришлось временно приостановить движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев. Гигантские лужи образовались на 11 городских улицах, а регламент безопасности не позволяет использовать трамваи и троллейбусы в случае скопления воды на проезжей части более 150 мм.

Дождь затопил верхние этажи домов на проспекте Ямашева. 10-этажный дом по адресу Блюхера, 2 и вовсе пришлось обесточить. Жить в таких условиях его жильцам придется несколько дней. Через протекшую крышу вода хлынула в лестничные пролеты и многие квартиры. Как рассказали жильцы, вода текла даже из розеток.

В ожидании третьей волны

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов выразил на этой неделе мнение, что республика находится на пороге третьей коронавирусной волны, избежать роста заболеваемости Татарстану не удастся, поскольку он фиксируется по всей стране.

Если в четверг в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом, то в пятницу уже 41 — с 25 июня прирост числа заболевших составил 14%, сообщила замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Всего с начала пандемии в республике подтвердились 22 515 случаев COVID-19.

Напряженной остается и обстановка в поликлиниках и стационарах, сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Он считает, что виноваты в этом сами люди — поздно обращаются к специалистам, а не при первых признаках недомогания. Он обеспокоен и тем, что около 11 тыс. жителей Татарстана не пришли за вторым компонентом вакцины от ковида. С начала массовой вакцинации первую прививку в республике получили более 560 тысяч человек, полностью привились только 392 тысячи. В республике отмечается рост желающих привиться «Спутником» — за сутки пункты вакцинации посетили более 14 тысяч человек.

Растет и количество заведений общепита в Татарстане, которые могут работать в ночное время. Разрешение от Роспотребнадзора получил уже 21 объект — против 10 на прошлой неделе. 16 заявок ведомство отклонило.