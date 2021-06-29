В Казани выбирают лучшую концепцию благоустройства правого берега Казанки

В Казанской ратуше сегодня проходит открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства на правом берегу Казанки. Об этом сообщается в instagram-аккаунте мэрии города.

Лучшую концепцию застройки места, где сейчас располагается торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», определят завтра, 30 июня.

Как рассказала в прошлом месяце «Реальному времени» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, на 16 мая на конкурс поступило 133 заявки от участников из России и зарубежья. Среди них шесть архитектурных консорциумов, 42 организации, 54 индивидуальных участника, 31 авторский коллектив.



В ноябре прошлого года правительство Татарстана утвердило проект планировки правого берега Казанки в границах улиц Амирхана, Чистопольской и Гаврилова. Общая площадь этой территории составляет 157,2 га. Подробнее — в материале «Реального времени».

В октябре сообщалось, что проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.

Татьяна Демина