В большинстве районов Татарстана ввели ЧС из-за жары

Фото: Илья Репин

В Татарстане 38 муниципальных районов подписали распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Всего в РТ 43 района и 2 городских округа. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

«Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что июнь был аномальный с точки зрение температур и осадков. Похожая ситуация наблюдалась в 1989, 1998 и в 2010 годах.

«Дефицит продуктивной влаги в почве негативно влияет на формирование урожая», — заявил он.

Также засуха наблюдается в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Новосибирской, Оренбургской областях и в Башкирии.

Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отметил, что суховей зафиксирован в 34 муниципальных районах. Почвенная засуха — в 18 районах. Введении режима ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации.

Фото: pixabay.com

Неделю назад Захаров предложил ввести в Татарстане из-за аномальной жары режим чрезвычайной ситуации. Минниханов заявил, что ввести режим чрезвычайной ситуации в Татарстане можно уже в ближайшие дни. Окончательное решение власти примут 30 июня. До этого дня должна быть понятна история с ЧС, отметил президент республики.

Президент РТ на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обратил внимание, что установившаяся в республике аномальная жара отрицательно влияет на экономику. В первую очередь страдает сфера сельского хозяйства. Тогда Минниханов отметил, что пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация острая. Мы все помним тот год, и пока мы не знаем, как сложится дальше, добавил он.



Алексей Нечаев