Депутаты Казгордумы единогласно одобрили увеличение расходов в городском бюджете на 658,6 млн рублей

На седьмой сессии Казанской городской думы депутаты единогласно одобрили поправки в городской бюджет на 2021 год. Расходную часть увеличили на 658,6 млн рублей за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало этого года.

1,3 млн рублей направят на переходящее погашение обязательств, принятых, но неисполненных в полном объеме в прошлом году. На расходы, не учтенные в бюджете на 2021 года, пойдет 657,3 млн рублей.



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На первоочередные мероприятия (до 1 сентября) по модернизации кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах, покупку недостающих металлорамок, металлодетектеров и систем оповещения направят 70 млн рублей. На прочие работы по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы выделят 32 млн рублей.



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О том, что власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета на 658,6 млн рублей сообщалось накануне.