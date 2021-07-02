Соцсети: в Казани последние этажи десятиэтажки залило после дождя

Фото: кадр видео из соцсети

Жители последних этажей на проспекте Ямашева в Казани сегодня проснулись в затопленных квартирах. После утреннего ливня вода оказалась в квартирах.

В соцсетях появились видеокадры из дома на Ямашева, 39. На кадрах видно, что вода в буквальном смысле льется из всех щелей стен, потолка. Причем основной поток еще сдержал натяжной потолок, скопив в себе приличный пузырь.

Автор ролика сообщает, что так затопило весь этаж. В доказательство он частично снял затопление в подъезде: вода там скопилась не меньше, чем на щиколотку.

Сегодня утром в Казани прошел ливень. На некоторых улицах образовались большие лужи. Метроэлектротранс временно приостановил движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а.

Ольга Плешкова