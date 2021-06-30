Жюри конкурса на лучшую концепцию правого берега Казанки не смогло определиться с победителем

Жюри открытого международного архитектурного конкурса на лучшую концепцию развития территории на правом берегу реки Казанки не смогло определиться с победителем. Об этом объявили на пресс-конференции.

— Мы не смогли выбрать первую премию, и вот почему: конкурс идей — это очень сложная история, за 1,5 месяца сделать работу сложно. Можно смотреть на проект и не понимать его. Мы действительно не увидели такого проекта, который можно предъявить городу, стране и сказать: «Вот будет так». Мы не нашли ответа на этот вопрос, но нашли направление, по которому двигаться. Мы решили сделать 3 премии, — сообщил академик Международной Академии архитектуры Сергей Скуратов.

В число призеров конкурса, занявших второе место, вошли следующие компании:

архитектурное бюро DUERIG AG (Цюрих, Швейцария),

архитектурная и дизайнерская студия Borgos Pieper (Испания—Англия),

ООО «Архитектурная Мастерская «Старая Казань».

Три третьих места были присуждены следующим консорциумам и авторским коллективам:

консорциум GPC-PHOSPHORIS, лидер консорциума — ООО «ГрандПроектСити»,

консорциум «LAMPA community RU (Kate Kuznechikova, Anastasia Nudina, Alexander Sokolov, Artem Solovev, Anna Demidova), p.m. (personal message) RU / ECU, OBSERVATORIUM NL» (Нидерланды — Эквадор — Россия),

авторский коллектив, в состав которого вошли Зайцев Евгений Сергеевич, Кузнецова Анна Владиславовна, Логачев Марк Феликсович, Чепиков Тарас Евгеньевич (Москва — Санкт-Петербург, Россия).

Международный конкурс объявили в апреле текущего года. Его заказчик — компания «Таткравтинвест», которая стала новым собственником торгово-развлекательного комплекса «Ривьера». Участие в конкурсе приняли 50 конкурсных проектов, из которых 27 разработаны российскими архитектурными бюро, 21 проект — иностранными, еще два проекта — смешанными российско-зарубежными командами. Изначально на конкурс подали 188 заявок. Общий призовой фонд конкурса составляет 8,1 млн рублей.

Победителям конкурса предстоит реализовать проект развития территории площадью 8,9 га, расположенной между ул. Сибгата Хакима, гостиничным комплексом «Ривьера», акваторией реки Казанки и будущим Парком горизонтов. Проектирование парка ведется под руководством французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена.