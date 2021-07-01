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В Татарстане зафиксированы 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:42, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксированы 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 474 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 34 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 216 человек. Умерли за весь период 540 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 35 случаев заболевания.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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