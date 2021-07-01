В Татарстане зафиксированы 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 474 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 34 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 216 человек. Умерли за весь период 540 заболевших.
Вчера в Татарстане выявили 35 случаев заболевания.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым