В Татарстане насчитывается более 20 тысяч безработных

На сегодня в Татарстане насчитывается 20 505 безработных — тех, кто зарегистрирован в органах службы занятости безработных граждан. Это на 459 человек меньше, чем неделю назад, сообщили в Минтруде Татарстана.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,01% от численности рабочей силы.

Работодатели предлагают 52 933 вакансии, за неделю появилось 2 782 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,39 чел. на одну вакансию.

По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости России, составила 1,2 млн человек, количество вакансий — 2,1 млн единиц.