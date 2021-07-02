Казань в очередной раз затопило

Фото: соцсети

Казань вновь затопило из-за очередного ливня. «Реальное время» собрало подборку подтоплений в Казани.

На улице Четаева забитые ливневки житель города вышел сам расчищать с лопатой. Затопило улицу у школы №155 — в воде нашли множество потерянных после дождя автомобильных номеров. Уже через полчаса работы улицы вновь стали сухими.

Фото: Еркен Самсербаев

На останове «Океан» полностью затопило подземный пешеходный переход.

На улице Дементьева вода залила салон автобуса практически до сидений. К счастью, она покинула автобус, когда водитель открыл двери: просто вылилась наружу.

А следующее видео снято на улице Восстания.

Затопило не только улицы, но и дома.

Согласно информации корреспондентов «Реального времени», особенно плохая ситуация наблюдается на улицах Амирхана, Мусина, парк Победы. Весь прошлый год в Казани промывали ливневки. Проблемы могут быть не столько из-за заторов, сколько из-за неправильных уклонов. С этой проблемой боролись в 2017 году, переделывали участки ливневок на перекрестках с улицей Чистопольской.



Ольга Плешкова