Казань в очередной раз затопило
Казань вновь затопило из-за очередного ливня. «Реальное время» собрало подборку подтоплений в Казани.
На улице Четаева забитые ливневки житель города вышел сам расчищать с лопатой. Затопило улицу у школы №155 — в воде нашли множество потерянных после дождя автомобильных номеров. Уже через полчаса работы улицы вновь стали сухими.
На останове «Океан» полностью затопило подземный пешеходный переход.
На улице Дементьева вода залила салон автобуса практически до сидений. К счастью, она покинула автобус, когда водитель открыл двери: просто вылилась наружу.
А следующее видео снято на улице Восстания.
Затопило не только улицы, но и дома.
Согласно информации корреспондентов «Реального времени», особенно плохая ситуация наблюдается на улицах Амирхана, Мусина, парк Победы. Весь прошлый год в Казани промывали ливневки. Проблемы могут быть не столько из-за заторов, сколько из-за неправильных уклонов. С этой проблемой боролись в 2017 году, переделывали участки ливневок на перекрестках с улицей Чистопольской.
комментарии
Дожди.
Всё будет хорошо.