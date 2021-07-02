«Страх не попасть в ресторан в Москве и не отдохнуть в Краснодарском крае превысил страх не заболеть»

В напряженной обстановке обвинили жителей

В Татарстане отмечается прирост случаев коронавируса — с 25 июня он составил 14%, констатировала сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. За сутки в республике зафиксировали 41 новый случай коронавируса впервые с марта. По словам Авдониной, ситуация сейчас такова, что остается большое количество еще не болевших, а также переболевших и уже потерявших иммунитет.

Обстановка по учреждениям здравоохранения, которые работают с ОРВИ, остается напряженной, признал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев. И обвинил в этом самих жителей.

По словам Авдониной, ситуация сейчас такова, что остается большое количество еще не болевших, а также переболевших и уже потерявших иммунитет. Фото: Максим Платонов

— Связано это с поведением наших пациентов. На сегодня, к сожалению, мы практически не видим, что амбулаторное лечение пациентов проводится, и, перенеся легкую простуду, люди обращаются уже в стадии утяжеления, приходят самостоятельно в стационары либо вызывают скорую помощь. Поэтому хотел бы призвать население не затягивать с обращением за медицинской помощью, в момент проявления первых признаков любого простудного заболевания необходимо обратиться в поликлинику, — призвал Абашев.

Игнорирование второй прививки и формирование листов ожидания

Абашев обеспокоен тем, что порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса:



— Я также призываю всех, кто не нашел времени, не считает возможным [привиться], не считает нужным все-таки закончить весь цикл вакцинации. Только две вакцины позволят сформировать надежный иммунный ответ в случае встречи с вирусом, и здесь нужно понимать, что мы на сегодняшний день находимся в режиме хранения второй дозы. Лучше приходить в тот пункт, где вы сделали первую вакцину, — сказал он.

Всего первую прививку получили более 560 тысяч человек, закончили вакцинацию 392 тысячи человек. За сутки привились более 14 тысяч человек, и Абашев отметил рост — вчера за сутки получили вакцину 12 тысяч. Поэтому он допустил формирование листов ожидания — на данный момент запаса вакцины хватает только на неделю.

За сутки привились более 14 тысяч человек, и Абашев отметил рост — вчера за сутки получили вакцину 12 тысяч

— Мы тратим какое-то время на маршрутизацию вакцины, поэтому не в каждом пункте вакцинации, возможно, будут вакцины при первом обращении. Такую ситуацию мы ожидаем на следующей неделе... Могут быть и ситуации, когда в одних пунктах вакцинации вакцина будет присутствовать, а в других она уже закончится, — подчеркнул замминистра.



Возросшую активность населения, желающего привиться, отметила и замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. И тут же выразила сожаление — население все-таки не прониклось тем, что это нужно для здоровья.

— К сожалению, страх не попасть в ресторан в Москве и не отдохнуть в Краснодарском крае превысил страх не заболеть. Это очень печально, но тем не менее это так, — отметила Авдонина.

При этом замглавы РПН по РТ в очередной раз подчеркнула — Роспотребнадзор по-прежнему не видит причин, чтобы ужесточать ограничения, как это повально сейчас делают в других регионах.

Ревакцинация от коронавируса, которая уже запущена в Москве вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», доступна и в Татарстане. Фото: Максим Платонов

Минздрав приветствует желающих добавить антител

Ревакцинация от коронавируса, которая уже запущена в Москве вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», доступна и в Татарстане.

— Лично я привит дважды — в декабре и в июне. Ревакцинация идет полным ходом, никто никого не ограничивает, такая возможность существует. Если кто-то желает добавить антител — можно прийти, обратиться и еще раз получить вакцину. Мы будем это приветствовать, — ответил Абашев на вопрос «Реального времени».



Для ревакцинации нужно выбрать тот препарат, который есть в доступе, заявил замминистра:

— Они все одинаковые с точки зрения эффективности, у них только механизмы разные.

Между тем есть вероятность заболеть и после прививки, так как иммунный ответ у каждого человека разный — в Татарстане после вакцинации коронавирус подхватили 14 человек.

Дарья Пинегина