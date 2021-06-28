Число безработных казанцев по сравнению с прошлым годом сократилось в 2,5 раза

Фото: Максим Платонов

На 28 июня в Казани зарегистрирован 9 921 безработный. Год назад было 26,4 тыс. человек, что в 2,5 раза больше показателей текущего года. Об этом говорится на сайте мэрии.



В Казани снизилось число безработных: за 6 месяцев 2021 года в органы службы занятости обратились 12,5 тыс. человек, в аналогичный период 2020 года — 33,2 тыс. соискателей. Больше всего безработных зарегистрировано в Приволжском (3 257 человек), Советском (2 633 человека) и Ново-Савиновском (1 548 человек) районах.

Работодатели Казани предлагают 18,9 тыс. вакансий, большинство из них в общепите, торговле, сферах транспорта, строительства, производства.



Фото: Василий Иванов

В целом по Татарстану на 24 июня насчитывалось 20 505 безработных — тех, кто зарегистрирован в органах службы занятости безработных граждан. Работодатели предлагают 52 933 вакансии.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани возглавили стоматолог и врач-ортопед — обоим предлагают по 200 тысяч рублей в месяц.