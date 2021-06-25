Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани возглавили стоматолог и врач-ортопед

В июне рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани возглавил стоматолог — он может получать до 200 тысяч рублей в месяц. По данным сервиса «Работа.ру», у соискателя должен быть опыт работы не менее 3 лет, навык ведения фотопротокола и оформления медицинской документации. Обязанности — лечение кариеса под контролем микроскопа, проведение профессиональной гигиены полости рта и отбеливания.

До 200 тысяч предлагают и врачу-ортопеду. Соискатель должен иметь медицинское образование и действующий сертификат. В обязанности специалиста входит ведение ортопедического стоматологического приема, комплексное обследование, подробная консультация, определение тактики лечения и заполнение необходимой документации.

Фото: realnoevremya.ru

В топ-5 также вошли вакансии руководителя отдела маркетплейсов (зарплата до 120 тысяч рублей в месяц), монтажника светопрозрачных конструкций (до 110 тысяч) и врача УЗИ (до 100 тысяч).

По версии SuperJob, наиболее привлекательными вакансиями в Казани в первый месяц лета стали менеджер по развитию BIM-технологий, программисты — разработчики «1С», территориальный менеджер и юрист.