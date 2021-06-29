В Казани ввели в эксплуатацию долгострой на Достоевского

В Казани ввели в эксплуатацию долгострой по адресу Достоевского, 57. В доме площадью более 40 тыс. кв. м 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места и детская площадка, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В квартиры заселятся 238 обманутых дольщика. Возводить дом начали в 2003 году, однако позже стройка встала. В 2020 году работы в доме возобновили, его передали на дострой Фонду РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Фонд провел комплексное техническое обследование здания. Также были проведены работы по замене инженерных коммуникаций, кровли, лифтов и лифтового оборудования; специалисты усилили железобетонные конструкции и наружные стены здания, заменили оконные конструкции и балконные витражи, вентилируемый фасад и т. д. Для выполнения работ Фонд РТ привлек компанию «Бриз». Дополнительно во всех квартирах рабочие выполнили устройство стяжки и оштукатуривание стен.

Дом планировалось сдать до конца 2021 года, благодаря слаженной работе это произошло на полгода раньше, отметил исполнительный директор Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков.

Здание на Достоевского — уже второй дом, достроенный Фондом РТ в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию еще пяти.

В середине июня дом по адресу Достоевского, 57 получил положительное заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана.



Татьяна Леухина