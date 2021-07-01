Владимир Путин: «Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть»
Введет ли Россия общий локдаун, почему Украина — не враг и откуда такие цены на морковь — главные тезисы из ответов президента России на прямой линии
Ежегодная прямая линия с президентом России прошла в 18-й раз и длилась 3 часа 43 минуты. За это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Россиян в этот раз больше всего волновали темы обязательной вакцинации от COVID-19, возможного введения общего локдауна, социальные выплаты, бытовые вопросы, рост цен на продукты, а также отношения с соседями. Трансляция прошла не совсем гладко: «тормозили» или, наоборот, спешили ведущие, так что президенту приходилось их останавливать, чтобы подробнее ответить на важный вопрос, рвалась связь. «Пока идет прямая линия, на наши цифровые системы идут мощные DDOS атаки», сообщила ведущая. «Шутите? Серьезно?», — отреагировал президент и продолжил разговор на важную тему. «Реальное время» выделило главные тезисы из ответов главы государства.
Ковид, локдаун, вакцинация
- Об обязательной вакцинации: «Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. <...> В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей
руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для
отдельных категорий граждан, особенно из групп риска».
- О введении общероссийского локдауна: «Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией».
- Почему Путин выбрал «Спутник V»? «Вооруженные силы прививаются «Спутником», а я все-таки Верховный главнокомандующий».
- Почему нет всемирного сговора, а есть пандемия? «Я чего только не слышал, что на самом деле эпидемии не существует — вроде взрослые люди, образованные. Что руководители стран сговорились. Вы вообще понимаете, в условиях каких противоречий живет мир? Что собрались и сговорились — чушь же!».
Сосед под внешним управлением
- Почему Украина не входит в список недружественных стран? «Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ… Я вообще считаю, что украинцы и русские — это один народ».
- Какой эффект ожидается от принятия внесенного президентом Украины закона о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на территории Украины: «русские на Украине будут вынуждены переписываться в украинцев, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Станет меньше русских. Это сопоставимо с эффектом применения какого-то оружия массового поражения».
- О возможности встречи двух президентов: «Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление! Я не отказываюсь от встреч подобного рода, но надо только подумать, о чем говорить».
А картошка в Эквадор ушла?
- Почему картошка стала дороже бананов? «Ковидные последствия, сокращение рабочих мест… Рост цен на продовольствие — мировая тенденция, на нас это тоже отражается… В целом на это, конечно, государство обращает внимание, может, иногда несвоевременно».
- «Своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки более 19 миллионов тонн, в этом будет 22 миллиона, может, этого как раз и не хватило». А завозят, как правило, не из соседних регионов, а их других стран».
- «Овощи и фрукты производятся пока в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Экспортируем много. В прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордные 30 млрд долларов». С целью остановить рост цен в стране на хлебобулочные изделия «по зерну принято решение о квотировании экспорта и [новые] вывозные таможенные пошлины».
Дорогая стройка
- Почему забор из обычного профлиста выливается в 260 тысяч? Подорожание строительных материалов связано с общей экономической ситуацией. «Это связано с инфляцией, с удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась… почти до 6%, и, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому.
- «ЦБ приподнял ключевую ставку, для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. Рассчитываю на то, что инфляция вернется в целевые показатели, к 4 процентам. В этом году мы вряд ли сможем этого достичь. Но надеюсь, что до уровня 5 процентов мы сможем добраться».
- Причина роста цен на металл — рост экспорта: «Поднялись [мировые] цены на металл, на сахар — и наши производители потащили [их] за границу».
- Косвенная компенсация растущих затрат для тех, кто продает жилье, чтобы купить новое: «Если в течение года человек покупает новое жилье, я предложил не платить с продажи квартиры налог».
Банки, мошенники и кредиты
- Высокие процентные ставки и короткие сроки кредитования, обязательный залог не помогают получить микробизнесу средства на развитие. «В условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех… Для того, чтобы организовать беззалоговую работу — это тонкая вещь… Это может подорвать нашу банковскую систему…».
- Телефонные мошенники грабят стариков. «Даже не хочу комментировать, это просто подонки, и, конечно. С этим нужно бороться. Рост преступлений по этой статье значительный — 25 процентов… Первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту этих преступлений — незаконный оборот персональных данных». Задача Центробанка и правоохранительных органов — наладить процесс обмена информацией о сомнительных операциях.
- Как решить вопрос с кредитами, которые берут от безысходности люди с зарплатами в 12,5 тысячи? «Был принят закон, и я его подписал, согласно которому, если человек остается с суммой ниже прожиточного минимума — не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредитам».
«Это же не мы пришли к ним… Они приперлись к нашим границам»
- Стояли ли мы на грани Третьей мировой? «Мне так не кажется… Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами… Второе — это политическая составляющая: только что состоялась встреча в Женеве… Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно мир бы не встал на грань третьей мировой. Те, кто это делают, знают, что не могут они выйти победителями из этой войны».
- «Меня не это беспокоит и не то, что кто-то не уважает выбор крымчан… Меня беспокоит другое — более фундаментальная вещь, а именно военное освоение украинской территории, которая непосредственно граничит с нами. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России».
Сеть, открой юридическое личико!
- Российские власти не планируют блокировать зарубежные соцсети. «Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними».
- Как именно работать? На первом этапе Россия настаивает на том, чтобы международные платформы открывали свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог. «Мы им говорим: вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее, — вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим».
А у вас в доме газ?
- «Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть. Тогда и к вашему участку бесплатно должна быть подведена газовая труба». «До домовладения газовую трубу проложить должны бесплатно или за счет «Газпрома» или за счет тех организаций, которые руководят газовым хозяйством в республике».
- Почему после решения о бесплатной трубе резко подорожала стоимость врезки? В некоторых регионах она выросла в два-три раза. «Вопрос в том, что в связи с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе и на металл, идет удорожание. Второе — обращаются к разным компаниям, которые действительно начинают накручивать стоимость работ. Правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен».
- Закон о «последней миле» не коснулся СНТ. «Есть такие товарищества, которые есть внутри населенных пунктов — к их границе труба должна быть проведена бесплатно. В 77 субъектах РФ, где есть централизованное газоснабжение, СНТ должны быть обеспечены газом до 2024—2025 гг.»
У регионов появятся кураторы в правительстве
- Практика кураторства, существующая в отношении Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа, себя оправдала. Такая практика позволяет быстрее и точнее доводить до регионов смысл принятых в Москве решений. «Председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий».
Проблема нехватки воды, вода в водопроводах низкого качества
- Обращения с жалобами на грязную воду, которая течет из кранов, поступили из Пскова, Пензенской, Ленинградской областей и других российских регионов. «Всем хорошо известно, что местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов… Это очень сложное решение. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременный ремонт труб. Очень сложно привлечь инвесторов».
- «Приняты решения о выделении дополнительных средств — 150 млрд напрямую из Фонда национального благосостояния и 50 млрд из фонда Дом.РФ».
Когда в России будут рабочие места для всех
- В 51 год женщина не может найти работу. Кандидатам предпенсионного возраста работодатели отказывают. «Вопрос рынка труда, вопрос работы является абсолютно принципиальным. Есть работа — человек чувствует себя не просто занятым — он чувствует себя востребованным, независимым. И это из самых главных направлений, которым должно заниматься государство».
- «У нас, к сожалению, за пандемийный период подросла безработица — с 4,6 процента до 6 с лишним, сейчас 5,9».
- «Невозможность найти работу напрямую с ковидными последствиями не связана».
Нелишний билетик от государства
- «Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент «Пушкинская карта». Имеется в виду предоставить возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет государства». Программа заработает с сентября 2021 года. Государство перечислит на карту по 3 тысячи рублей, эти деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев на билеты в музеи, театры, концертные и выставочные залы.
- «Я очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только региональные, но и московские культурные учреждения. Многие хотят приобщаться к культурному наследию, но вынуждены экономить. В этом случае они смогут это сделать за счет государства».
Какой видит Путин будущую Россию и каким — свое будущее
- Что нужно для того, чтобы быть счастливым? «Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать».
- Где вы будете работать после отставки? «Зачем после отставки работать — можно на печке сидеть».
- Какую России вы хотите передать будущему поколению? «Когда-то, к сожалению, распалось наше общее отечество — Советский Союз… Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно: мы можем столкнуться с социальными вопросами, которые невозможно решить и с размыванием государствообразующего этнического ядра… Несмотря на все утраты, Россия остается самой крупной по территории страной в мире и мировой кладовой различных минеральных ресурсов. В этом наше огромное преимущество. А главный «золотой запас» страны — это люди… В современном мире это важно вдвойне-втройне. У нас уважительное отношение к науке и образованию. И у нас здесь есть колоссальные конкурентные преимущества».
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