Минниханов поручил усилить работу по запасам кормов

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу в части запасов кормов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Муниципальным районам следует усилить работу по обеспечению населения необходимым объемом кормов, включая заготовку в поймах рек, на лугах, в лесных массивах, а также по координации заготовки кормов за пределами республики», — сказал он.

Отмечается, что в этом году в РТ надо заготовить 322 тыс. тонн сена, 2 млн. 336 тыс. тонн сенажа. Сейчас уже заготовлено 213 тыс. тонн (или 66% от потребности), сенажа — 944 тыс. тонн (или 40% от потребности). Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

23 района республики смогут обеспечивать животноводство достаточным объемом кормов в этом году. В ряде сельхозпредприятий ситуация критическая.

В Татарстане 38 муниципальных районов подписали распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что июнь был аномальный с точки зрения температур и осадков.



Алексей Нечаев