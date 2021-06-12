События недели: ливень устроил в Казани «аквадискотеку», а непривитым посоветовали не ходить на Сабантуй

Главные события прошедшей недели в Татарстане

Летние дожди, пришедшие на этой неделе в республику, стали очередным испытанием для казанских ливневок. И опять казанские ливневки его не прошли. Верховный суд РТ на этой неделе принял сенсационное решение о судьбе Роберта Хайруллина — топ-менеджера ASG — с него сняли все обвинения. Часть имущества КЗСК перешла во владение подмосковной компании, которая выкупила часть долга за смешные деньги у «Акибанка». Власти республики продолжили обсуждение ужесточения мер для любителей электросамокатов, а татарстанский Роспотребнадзор предостерег пожилых и непривитых жителей от прихода на Сабантуй.

Казань опять тонет

Казань во вторник вновь оказалась во власти водной стихии.

Только если весной виновником подтопления улиц было бурное половодье, то летом уже который год столица РТ тонет в ливневых потоках. В этот раз воды на по колено налилось под дождем в разных районах Казани, но больше всего пострадал центр города: улицы Пушкина, Вишневского, Амирхана Еники, Ботаническая, Спартаковская, проспект Универсиады. Уровень воды на некоторых участках был таким высоким, что закрывал автомобили почти наполовину, в итоге машины глохли прямо на дороге. Жертвами воды стали не только автомашины и кроссовки казанцев, но и несколько автобусов, магазинов и подъездов в жилых домах.

Видео потопа заполнили городские паблики. В Сети шутили, что потоп стал «казанской версией аквадискотеки».

Как на следующий день пояснили городские власти, причиной стал ремонт на улицах Татарстан, Островского и Пушкина. На время ремонта крышки смотровых и дождеприемных колодцев были демонтированы, а колодцы закрыли металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Поэтому улицы во время дождя и затопило. А на улице Татарстан сняли верхний слой дорожного покрытия, так что получилось своеобразное огромное «корыто», в которое и налилась дождевая вода в чрезмерных количествах.

Фото: соцсети

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани выдвинул свою версию потопа: ливневки забились мусором с улиц, и вода в них не смогла уходить. Но признался, что ряд участков все-таки нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети. Кроме того, сотрудники комитета сообщили, что 8 июня в Казани всего за 2 часа, пока шел сильный дождь, объем выпавших осадков превысил ежесуточную норму в три раза.

Уникальное озеро зацвело буйным цветом

Архиерейское озеро возле села Тарлаши Лаишевского района (природный памятник регионального значения) в начале этой недели попало во все республиканские СМИ.

Жители села забили тревогу, подозревая, что уникальному озеру грозит экологическая катастрофа. Подозрительно ярко окрашенная вода начала резко пахнуть. «Только сегодня там был, как будто реально слили химикаты, озеро ядовито бирюзовое, такого там никогда не было», — написал один из жителей села под постом. Выдвигались версии, что мутно-зеленый цвет и резкий запах озеро приобрело в том числе из-за того, что люди без зазрения совести моют машины на берегу озера.

Прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении Архиерейского озера. На месте инцидента с экспертизой побывали эксперты Минэкологии РТ. К месту выехал и глава Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков. По его словам, «визуальных признаков чего-то сверхъестественного нет. Животные все живые. Гибели не выявлено. Единственное, есть небольшие следы, похожие на цветение водорослей из-за сильной жары, поэтому наблюдаются небольшие изменения цвета воды возле берега. Подробности будут известны после анализов. Пока мы следим за состоянием животного мира».

Фото: соцсети

Во вторник экологи озвучили результаты анализов воды, взятой из Архиерейского озера накануне. По их мнению, нестандартный цвет и запах в водоеме появился из-за цветения водорослей, а они возникли из-за загрязнения прибрежной территории водоема. В среду в соцсетях появились новые фотографии озера в селе Тарлаши — очевидцы отметили, что вода приобрела свой привычный цвет.

Успеть за двое суток

Новую систему работы с переломами шейки бедра представил на этой неделе Минздрав Татарстана.

Высокотехнологичные операции теперь начнут проводить в пяти клиниках республики — три из них в Казани, по одной в Набережных Челнах и Альметьевске. При получении травмы, например при падении, пожилые люди, которые чаще всего ломают шейку бедра, должны вызвать скорую помощь и настоять на операции в одном из этих центров в течение первых 48 часов после травмы.

По данным медстатистики около тысячи жителей Татарстана каждый год страдают от последствий переломов шейки бедра. Несвоевременное оказание медпомощи этим пациентам приводит к глубокой инвалидизации, а зачастую и к смерти. Решить эти проблемы могут высокотехнологичные операции, выполненные в течение двух суток с момента получения травмы.

Фото: Максим Платонов

Сабантуй за 73 миллиона

Сабантуй в этом году в Казани пройдет 26 июня и встанет муниципальному бюджету в 73,4 млн рублей.

Основное празднование развернется на традиционной площадке в Березовой роще поселка Мирный — на это выделены 38,4 млн рублей. Площадки Сабантуя будут работать еще в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.

Кроме того, в этом году состоится молодежный фестиваль «Яңа сабантуй», на организацию и проведение которого из городской казны выделяются 2,5 млн рублей. В его программе — пятичасовой концерт и разнообразные конкурсы. Место проведение фестиваля пока не определено.

Майдан — не место для непривитых

Пока столичные власти готовятся к национальному празднику, глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй невакцинированным и не имеющим антитела людям, которые относятся к группе риска:

— То есть «65+», если человек не вакцинирован, это [Сабантуй] не место для гуляний. Это место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией, — заявила она.

Охват вакцинацией от плана сегодня составляет уже 23%. Всего в Татарстане привито 422 410 человек, работают 153 пункта вакцинации. Что касается вакцин, то «КовиВак» от центра Чумакова еще не пришел в Татарстан, а «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в количестве 23 650 доз и вполне доступна для желающих. Разумеется, «Спутник V» тоже есть в республике в нужных количествах.

Фото: realnoevremya.ru

Для электросамокатов — жесткие ограничения

На этой неделе в Казани вновь обсуждали судьбу электросамокатов. В ближайшее время в столице Татарстана обещали разработать правила их использования.

Глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что меры, которые будут приниматься, должны быть жесткими, а их конкретный список будет вскоре озвучен. Согласно данным SuperJob, 52% опрошенных казанцев согласны с тем, чтобы ограничить вождение самокатов — это больше, чем в целом по России (49%).

Одна из основных претензий к электросамокатам — хаотичная парковка. Теперь оставившим шеринговый транспорт в неположенном месте грозит штраф — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — 25 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

Громкая история вокруг электросамокатов на днях развернулась в Санкт-Петербурге. В конце мая питерский Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В крупных сервисах проката уже прошли обыски, а 9 июня в городе аренда этого вида транспорта вообще попала под запрет — следователи стали изымать самокаты из-за вышеупомянутого уголовного дела.

Фото: Максим Платонов

Долги Казанского завода синтетического каучука скупают федералы

Подмосковная компания «Гермес» выкупила электросетевое имущество КЗСК всего за 250 тысяч рублей — с дисконтом в 1 000 раз.

Как стало известно на этой неделе, кредитор третьей очереди КЗСК наряду с ВЭБ.РФ — татарстанский «Акибанк» — уступил права требования к заводу, заключив договор цессии с подмосковной компанией и продал ей долг в 233,7 млн рублей за символическую сумму — всего в 250 тысяч рублей.

Таким образом «Акибанк» вышел из структуры кредиторов обанкроченного «Казанского завода синтетического каучука» и утратил права требования к должнику на 233,7 млн рублей. Среди миноритарных кредиторов он был наиболее крупным — ему принадлежало 4,4% голосов. Ему на смену в состав вошел новый кредитор — компания «Гермес», но уже с суммой требований к КЗСК на 250 тысяч рублей, т. е. практически с нулевой величиной голоса.

Долг у миноритарных кредиторов был выкуплен впервые за 2 года с начала открытия конкурсного производства по КЗСК. В итоге подмосковная компания стала владельцем немалого наследия КЗСК: недвижимости и производственного оборудования КЗСК в индустриальном парке «Полимер-Ока» в г. Дзержинске, электросетевого оборудования самого КЗСК — в целом около 600 единиц сложного производственного оборудования.

Фото: Ринат Назметдинов

5G для «умных» беспилотников метро

На линии метрополитена Казани запустили тестовую зону 5G. Сеть нового поколения теперь доступна на всех станциях метро для смартфонов с поддержкой 5G.

Цель установки сети 5G — внедрение «умных» систем для беспилотных поездов. В мае стало известно, что Казань станет пилотным городом в России по внедрению современного вида перевозок. Пока же в России нет нормативной базы и закона для того, чтобы запустить этот проект, но все же испытания могут проходить.

Беспилотный поезд хотят опробовать на первой линии казанского метрополитена — от станции «Кремлевская» до «Горок».

Все выше и выше, и выше стремим мы полет наших цен

Казань оказалась в числе пяти городов России, где за 3 года больше всего подорожал квадратный метр жилья.

Вместе с ней в списке дорогой недвижимости — Сочи, Балашиха, Калининград и Улан-Удэ. За трехлетний период цены на нашу недвижимость прибавили почти 46%. В целом в Татарстане жилье стало самыми дорогим в Поволжье по итогам I квартала этого года, а по цене «квадрата» Казань опережает даже многие курортные регионы. По словам экспертов в сфере домостроительства, квадратный метр в новостройках дорожает вслед за строительными материалами, ввиду повышения качества возводимых проектов. Другие эксперты называют более очевидную причину: льготную ипотеку, которая и перегревает рынок недвижимости.

Фото: Максим Платонов

Кстати, цены на жилую недвижимость в России, в зависимости от региона, могут отличаться в восемь раз. Самые дорогие новостройки — в Москве (больше 250 тыс. рублей), а самые дешевые — в Кабардино-Балкарии, где за «квадрат» просят около 32 тыс. рублей. По данным Росстата, в целом в России недвижимость подорожала с 71,5 тыс. до 83 тыс. рублей за квадратный метр(+16,3%). Максимальный рост показал рынок жилья в Ямало-Ненецком автономном округе, увеличившись почти на 60% — с 70 тыс. до 111 тыс. рублей. А вот на Сахалине жилье дешевело — в среднем минус 10,6%.

Малому бизнесу в Татарстане опять попытаются помочь

Минэкономики Татарстана на этой неделе озвучило новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Как сообщил министр экономики Мидхат Шагиахметов, продолжатся программы субсидирования кредитов бизнесу из наиболее пострадавших отраслей и возмещения затрат на доставку продуктов в 2021 году.

Кроме этого, Минэкономики РТ с июня снизило льготную ставку по микрозаймам для самозанятых и по программе «Перезагрузка» для всех предпринимателей до 5%. Продолжит свое действие микрофинансирование по программе «Экспортер», по которой можно получить до 5 млн рублей в кредит на 2 года под 0,1%. Тем предпринимателям, кто ведет деятельность в социальной сфере, тоже помогут — такой бизнес может получить от 350 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев по ставке от 0,5% до размера ключевой ставки ЦБ, в зависимости от наличия залогообеспечения.

Фото: tatarstan.ru

Мидхат Шагиахметов, сообщил, что в республике в этом году прослеживается положительная динамика — МСБ Татарстана постепенно восстанавливается, а ИП с начала года стало на 3% больше, чем в конце 2020-го.

На свободу — с чистой совестью

Сенсационное решение по делу о пожаре 2015 года в ТЦ «Адмирал» принял на этой неделе Верховный суд РТ. В рамках повторного рассмотрения апелляционных жалоб от осужденных по этому делу было прекращено уголовное преследование гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Кроме того, суд признал его право на реабилитацию за незаконное преследование. Напомним, Хайруллин был осужден на 9,5 лет колонии. Таким образом, топ-менеджер империи казанского лендлорда Алексея Семина стал единственным из представших перед судом фигурантов дела, который де-факто получил полное оправдание.

Пожар в ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года — здание полностью выгорело, под рухнувшими плитами перекрытия погибли 19 человек: один сотрудник МЧС, продавцы и их родственники. Возможные виновники трагедии были задержаны уже через несколько часов. А гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» (компания-арендодатель сгоревшего объекта), сегодня уже оправданный Роберт Хайруллин, пришел к следователям на следующий день после пожара, 14 марта он был задержан. Сначала суд отправил его на время следствия под стражу, а через пять месяцев — под домашний арест. Мера пресечения продлевалась несколько раз, пока 2 года назад Кировский райсуд Казани не признал его виновным и заключил под стражу, как остальных 12 подсудимых, — за преступную халатность, служебный подлог и превышение полномочий и прочие выявленные нарушения.

Фото: Ирина Плотникова

Тогда Хайруллина наказали сроком на 9,5 лет колонии общего режима, но в ноябре 2019-го Верховный суд РТ сократил срок до 6 лет и 2 месяцев, согласившись с доводами защитников. В марте прошлого года топ-менеджера освободили из казанского изолятора по УДО — на 9 месяцев раньше окончания срока. В общем в заключении бизнесмен провел больше года и еще 4 года — под домашним арестом.