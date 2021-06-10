Квартиры в Казани подорожали сильнее, чем в Крыму

В России замерили темпы роста цен на первичном рынке жилья

Казань попала в пятерку российских городов, где за три года больше всего подорожал квадратный метр жилья. Вместе с курортным Сочи, подмосковной Балашихой, Калининградом и Улан-Удэ татарстанская столица лидирует по стране по этому показателю, «квадрат» за указанный период подорожал на 45,89%, подсчитали аналитики SRG. «Реальное время» обратилось к официальной статистике по мониторингу стоимости новостроек в регионах России — к данным Росстата, и сравнило цифры с данными других агрегаторов. В Татарстане квартиры оказались самыми дорогими в Поволжье по итогам 1 квартала года, а по цене «квадрата» Казань опережает даже некоторые курортные регионы.



Восьмикратная разница средних цен



В России замерили рост цен на жилье по итогам первого квартала года. За основу взяли средние рыночные цены на квартиры, которые в зависимости от региона могут отличаться в 8 раз. Так, самые дорогие новостройки, естественно, в Москве — 251,8 тыс.руб./кв.м, самые дешевые — в Кабардино-Балкарии — 31,9 тыс.руб./кв.м.



По данным Росстата, в целом по стране недвижимость подорожала с 71,5 тыс. до 83,2 тыс. рублей (+16,3%). Максимальный прирост — в Ямало-Ненецком автономном округе — на 59% с 69,9 тыс. до 111,1 тыс.руб.



Также значительно, почти на 35% вырос в цене рынок «первички» в Адыгее — с 38,9 тыс. до 52,5 тыс. за «квадрат». Третье место по темпам прироста у Московской области (+32,9%), где жилье выросло в цене с 88,4 тыс. до 117,5 тыс.руб.

В Первопрестольной стоимость жилья за год выросла на 17,5% (с 214,3 тыс. до 251,8 тыс.), в Санкт-Петербурге — на 28,5% (с 152,6 тыс. до 118,7 тыс.).

Кабардино-балкарский рынок жилья не только самый дешевый, но и не сильно рос в цене — прибавил всего на 7,8% (с 29,7 тыс. до 31,9 тыс.).

Впрочем, на фоне общего удорожания строительства, нашлись регионы, где квартиры, напротив, дешевели. Среди таких оказалась Сахалинская область (-10,6%), где квадратный метр подешевел со 122,9 тыс. до 109,9 тыс.руб.



Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья, руб. Данные Росстата

Регион I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Изменение 20-21 гг. Российская Федерация 71.503,24 83.174,01 16,3% Центральный федеральный округ 82.319,18 101.235,1 23,0% Белгородская область 56.697,39 67.606,47 19,2% Брянская область 37.645,29 46.284,16 22,9% Владимирская область 38.794,81 44.798,79 15,5% Воронежская область 48.997,37 59.718,86 21,9% Ивановская область 38.620,62 45.216,21 17,1% Калужская область 53.580,71 59.079,42 10,3% Костромская область 46.157,37 55.783,82 20,9% Курская область 43.652,6 55.655,72 27,5% Липецкая область 41.242,33 50.975,69 23,6% Московская область 88.422,63 117.476,85 32,9% Орловская область 41.303,65 52.388,01 26,8% Рязанская область 46.264,11 56.984,39 23,2% Смоленская область 41.591,11 49.689,57 19,5% Тамбовская область 42.046,65 44.806,26 6,6% Тверская область 47.340,39 54.407,19 14,9% Тульская область 55.929,11 65.549,18 17,2% Ярославская область 52.822,91 55.665,2 5,4% Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 214.278,63 251.833,07 17,5% Северо-Западный федеральный округ 103.482,26 129.257,52 24,9% Республика Карелия 51.534,75 57.565,46 11,7% Республика Коми 47.470,14 56.777,62 19,6% Архангельская область 61.888,86 80.097,13 29,4% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 61.888,86 80.097,13 29,4% Вологодская область 43.308,91 54.177,85 25,1% Калининградская область 52.978,02 69.185,88 30,6% Ленинградская область 76.421,27 97.198,65 27,2% Новгородская область 44.401,43 50.725,66 14,2% Псковская область 38.226,57 43.394,82 13,5% Город Санкт-Петербург город федерального значения 118.713,94 152.557,07 28,5% Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 53.301,72 63.013,99 18,2% Республика Адыгея (Адыгея) 38.940,41 52.544,01 34,9% Республика Калмыкия 34.408,85 38.663,25 12,4% Республика Крым 65.368,77 74.004,41 13,2% Краснодарский край 51.820,01 63.121,63 21,8% Астраханская область 53.784,8 66.947,95 24,5% Волгоградская область 45.971,79 52.370,27 13,9% Ростовская область 53.157,91 59.305,97 11,6% Город федерального значения Севастополь 71.679,4 86.630,32 20,9% Северо-Кавказский федеральный округ 36.748,36 40.687,47 10,7% Республика Дагестан 32.036,4 32.761,73 2,3% Республика Ингушетия 39.323,51 40.197,48 2,2% Кабардино-Балкарская Республика 29.677,98 31.986,31 7,8% Карачаево-Черкесская Республика 36.013,62 41.599,82 15,5% Республика Северная Осетия-Алания 34.516,1 40.784,8 18,2% Чеченская Республика 44.443,12 47.440,59 6,7% Ставропольский край 41.105,47 44.029,91 7,1% Приволжский федеральный округ 53.276,64 63.450,65 19,1% Республика Башкортостан 64.037,39 71.783,18 12,1% Республика Марий Эл 41.121,17 46.414,87 12,9% Республика Мордовия 42.478,81 45.312,15 6,7% Республика Татарстан (Татарстан) 69.929,23 88.227,36 26,2% Удмуртская Республика 54.110,97 61.211,32 13,1% Чувашская Республика - Чувашия 47.026,78 54.629,63 16,2% Пермский край 51.287,22 66.600,91 29,9% Кировская область 45.258,1 52.908,59 16,9% Нижегородская область 67.050,67 84.001,34 25,3% Оренбургская область 40.099,4 42.215,05 5,3% Пензенская область 49.802,94 56.272,63 13,0% Самарская область 46.592,31 57.515,05 23,4% Саратовская область 41.113,59 44.299,58 7,7% Ульяновская область 45.737,87 54.443,36 19,0% Уральский федеральный округ 62.088,57 69.847,28 12,5% Курганская область 44.682,34 44.537,48 -0,3% Свердловская область 70.985,58 80.549,11 13,5% Тюменская область 57.858,83 70.978,27 22,7% Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 54.537,98 67.215,33 23,2% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 69.908,47 111.125,05 59,0% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 58.061,11 70.830,31 22,0% Челябинская область 41.909,31 49.085,53 17,1% Сибирский федеральный округ 53.963,22 63.299,4 17,3% Республика Алтай 47.747,93 н/д Республика Хакасия 45.167,49 56.719,7 25,6% Алтайский край 48.202,41 57.341,73 19,0% Красноярский край 59.616,82 69.844,58 17,2% Иркутская область 64.993,22 75.726,49 16,5% Кемеровская область - Кузбасс 52.108,46 56.858,65 9,1% Новосибирская область 55.764,86 68.771,84 23,3% Омская область 44.857,25 56.191,19 25,3% Томская область 57.639,45 64.134,07 11,3% Дальневосточный федеральный округ 81.846,09 97.847,07 19,6% Республика Бурятия 54.314 62.764,01 15,6% Забайкальский край 65.098,65 79.180,81 21,6% Республика Саха (Якутия) 86.343,67 101.099,2 17,1% Камчатский край 72.793,29 82.658,29 13,6% Приморский край 99.918,56 114.052,23 14,1% Хабаровский край 78.196,87 100.707,57 28,8% Амурская область 72.056,01 91.377,95 26,8% Магаданская область 94.531,88 95.683,83 1,2% Сахалинская область 122.890,15 109.923,19 -10,6% Еврейская автономная область 38.044,39 н/д

Татарстан и Казань лидеры в ПФО по ценам

В нашей республике самая дорогая недвижимость в Приволжском федеральном округе. За год подорожало на 26,2% (согласно данным Росстата), с 69,9 тыс. до 88,2 тыс.руб. Цена «квадрата» жилья в Татарстане превышает среднее значение по ПФО на 24,8 тыс.руб.

Республика по стоимости новостроек опережает даже южные курорты страны, такие как Крым — 74 тыс.руб./кв.м. (+13,2%), город Севастополь — 86,6 тыс.руб./кв.м.(+20,9%), Краснодарский край — 63,1 тыс.руб./кв.м. (+21,8%).

По величине прироста в процентах Татарстан занимает вторую строчку в Поволжье после Пермского края (+29,9%), в котором квадратный метр поднялся с 51,3 тыс. до 66,6 тыс.руб.



По самым последним данным (за май 2021 г.) с сервиса ДомКлик, стоимость квадратного метра в нашей республике составляет 92,2 тыс.руб. При этом, годом ранее (май 2020 г.) такая недвижимость стоила 79 тыс.руб. Прирост 16,6%.

По Казани более стремительный рост за год (42,3%). Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана в мае 2021 г. составила 121,9 тыс.руб. за «квадрат», тогда как годом ранее была на уровне 85,6 тыс.руб.

По данным этого агрегатора, Казань занимает первое место среди столиц субъектов ПФО по динамике роста цен (+42,3%) на первичное жилье. По абсолютной величине стоимости «квадрата» наш город также лидирует в округе.



Регион май 20202 г. май 2021 г. Изменение Татарстан 79.029 92.185 16,6% Казань 85.627 121.864 42,3% Уфа 81.646 93.469 14,5% Йошкар-Ола 52.000 51.681 -0,6% Саранск 44.000 52.499 19,3% Ижевск 59.810 67.451 12,8% Чебоксары 46.368 62.548 34,9% Пермь 65.686 74.000 12,7% Киров 46.674 57.421 23,0% Нижний Новгород 73.500 99.692 35,6% Оренбург 37.534 43.444 15,7% Пенза 60.625 73.047 20,5% Самара 59.911 65.806 9,8% Саратов 36.332 47.172 29,8% Ульяновск 44.488 55.707 25,2%

«Прирост до 100%»



Президент НП «Гильдия риэлторов РТ» Андрей Савельев подтвердил — цены «очень сильно выросли, значительно». По его оценкам рост составил примерно 20%:

— Цены на первичное жилье сейчас в коридоре от 90-95 до 120-130 тыс. руб. за кв. м в зависимости от стадии строительства. На начальной стадии 90-95 тыс. руб., на финальной соответственно 120-130 тыс. руб. за кв. м.

Директор ООО «Специализированный Застройщик «Грань Девелопмент» Ольга Волчкова сообщила, что цена квадратного метра по рынку сейчас варьируется от 100 до 200 тыс.руб. в зависимости от уровня, вида проекта, его наполнения.



Андрей Савельев считает, что в агрегаторах и Росреестре данные очень сильно колеблются. По его мнению, они не могут дать объективную цену:

— Есть объекты, которые выросли на 100%, а есть объекты, которые выросли на 5%. Например, элитная недвижимость либо не выросла в цене совсем, либо показала рост порядка 5%. А эконом класс загородной недвижимости показал прирост до 100%. Средняя статистика на первичном рынке Казани порядка 20-25%.

По мнению эксперта по рынку недвижимости Антонины Дарчиновой, значительного повышения цен в мае 2021 года не произошло. Большая часть мая выдалась нерабочей, что снизило деловую активность и показатели по продажам многих застройщиков. Однако, уже в конце месяца наблюдалось некоторое оживление. Как сказала эксперт, увеличение средних показателей связано с тем, что новые более качественные проекты выходят на рынок с более дорогим предложением, а более дешевые лоты в старых проектах постепенно вымываются.

Концепцию качественного строительства подтверждает и Ольга Волчкова: «Застройщики пытаются выводить на рынок недвижимости качественный продукт, который имеет определенные «фишки» внутреннего наполнения пространства для создания образа жизни. Все качественные материалы, которые мы используем сейчас, на рынке, с учетом нестабильности рубля и строительных материалов, стоят дорого. Иным путем достигнуть качественного продукта, к сожалению, не представляется возможным. Поэтому мы для себя решили, что будем строить качественный продукт, поэтому идем на удорожание стоимости». При этом, рост цен, по мнению эксперта, был в следствии роста затрат на строительство:

— Себестоимость очень сильно возросла, поэтому с учетом компенсации роста себестоимости, мы делаем повышение стоимости квадратного метра. Все зависит от того насколько ты вложишься в проект. Если ты много вкладываешь, растет себестоимость. Естественно, цена реализации интересных проектов вырастает. Фактически, прибыль застройщика не повышается в итоге проекта.

Однако, как заметила эксперт, рост материалов продолжается. «Металл повысился в два раза», — посетовала Ольга Волчкова.



Говоря о текущей ситуации, Андрей Савельев оптимистично заявил, что в 2021 году рост цен остановился:

— Сейчас они не растут. Они выросли именно в период 2020 года. Загородная недвижимость и сейчас продолжает расти, а первичка сейчас не растет.



Добавив, что и «снижаться цены точно не будут». Эксперт предположил, что в рамках высокой конкуренции, в рыночных условиях некоторые застройщики будут объявлять акции: что-нибудь в ключе «балкон в подарок», «каждый тридцатый метр бесплатно». Такая скидка — завуалированное снижение.

— Официального снижения цен не будет. Цены будут только расти, — подытожил глава гильдии.

Для стабилизации цен на рынке жилья Ольга Волчкова считает необходимым условием стагнацию цен на строительные материалы: «Если себестоимость материалов хотя бы опустится вниз, то цены стагнируются. Я не думаю, что будет снижение стоимости, но стагнация цены будет».

В том, что цены на недвижимость снижаться не будут, уверена и Антонина Дарчинова, добавив, что все еще есть предпосылки только к росту:

— Это связано с сокращением самого предложения по новостройкам по сравнению с прошлым годом. Но я не думаю, что рост снова будет галопирующим, как в прошлом году. Покупательская способность населения не растет и это сдерживает рост.

Надо ли регулировать цены?

По словам Андрея Савельева, не менее 50% квартир на первичном рынке покупаются с целью инвестиций. Причем, две трети всех квартир минимум покупаются в ипотеку.

Впрочем Ольга Волчкова считает, что сейчас количество инвесторов уменьшилось. Большинство (около 85-90%), по ее мнению, берут жилье для собственного проживания. В то же время ипотечных покупок порядка 80% от всех сделок.

Антонина Дарчинова также считает, что инвестиционный спрос сократился по сравнению с 2020 годом:

— Это связано с тем, что сами застройщики, работая по эскроу, больше не устанавливают инвестиционное привлекательные цены на квартиры. Однако, в связи с низкими ставками по финансовым инструментам сбережения финансов, инвестиции в недвижимость все еще очень актуальны, и когда на рынок выходит инвестиционно привлекательный продукт, он пользуется большим спросом.

Инструменты для сдерживания цен на квартиры на государственном уровне, конечно же, возможны, считает Андрей Савельев:



— Но, я считаю, что здесь должен быть свободный рынок, надо воздействовать не на сдерживающий фактор, а развивать другие — рыночные факторы: строить больше жилья.

Большая конкуренция, по словам эксперта, будет влиять на цену. Необходимо стимулировать застройщиков:

— Если мы будем законодательно сдерживать цены, то ни к чему хорошему это не приведет. Может появиться серый рынок. Правительство должно об этом думать, но с учетом инструментов рынка.

Антонина Дарчинова, также не приветствует ограничения стоимости коммерческих проектов:

— Это может демотивировать застройщиков предлагать более качественный продукт. Для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в государственной поддержке, должны существовать и существуют программы по строительству социального жилья.