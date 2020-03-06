Верховный суд РТ согласился с УДО осужденного за «Адмирал» топ-менеджера ASG

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Экс-гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин может вернуться к работе в ближайшее время. Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил решение Вахитовского райсуда Казани об условно-досрочном освобождении этого осужденного за трагедию в ТЦ «Адмирал», сообщает журналист «Реального времени».



Решение райсуда от 20 января 2020 года оспаривали представитель гособвинения и часть потерпевших. Однако апелляционная инстанция с их доводами не согласилась.

На первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пришли с десяток предпринимателей-погорельцев. Их лидер Лилия Черникова потребовала у суда время для ознакомления с представленными материалами в подтверждение доводов защиты о погашении ущерба в размере 82 млн рублей. И 3 марта суд отложил заседание, а сегодня продолжил рассмотрение. Потерпевших пришло вдвое меньше.

По ходатайству потерпевших к материалам приобщили два иска от Юлии Смайыловой и Лилии Черниковой, поданные ко всем осужденным за «Адмирал» в Кировский райсуд Казани. Сегодня же Смайылова довела до суда информацию, что участвующие в том процессе представители Хайруллина не согласны с ее статусом потерпевшей и требованием выплат.

В прениях все присутствующие в зале потерпевшие и представитель прокуратуры Динар Чуркин настаивали на отмене решения Вахитовского райсуда об УДО для топ-менеджера ASG.

Напомним, по приговору суда Хайруллин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, и наказан 9,5 года колонии. Верховный суд РТ сократил этот срок до 6 лет и 2 месяцев. Смягчающим обстоятельством послужило добровольное погашение ущерба в размере 82 млн рублей — это и компенсация затрат республиканского бюджета на выплаты семьям погибших и пострадавших, и расходы организаций на ликвидацию последствий пожара 11 марта 2015 года, в котором погибли 19 человек.