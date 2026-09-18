В Казани зафиксирован наименьший рост цен на «вторичку» среди мегаполисов в августе

Лидер по динамике цен — Москва

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам августа квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,2%, до 239,2 тыс. рублей за 1 кв. м. Это наименьшая динамика роста цен на квартиры в «старых» домах среди мегаполисов, пишет РБК.

Лидер по росту цен — Москва (+5,4%, до 598,7 тыс. руб. за кв. м), на втором месте — Питер (+4,7%, до 295,6 тыс.), а замкнул тройку лидеров Екатеринбург (+3,4%, до 174,5 тыс.). Более того, уменьшение цен на вторичное жилье в августе 2026 года не зафиксировано ни в одном мегаполисе, уточнили эксперты, опрошенные изданием.

На четвертом месте — Ростов-на-Дону (рост на 2,7%, до 149,2 тыс.). На пятой позиции рейтинга оказался Красноярск с приростом средней цены «квадрата» за месяц на 1,8%, до 152 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани аренда комнат подорожала на 27,7% за год.

Никита Егоров