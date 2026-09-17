Эксперт объяснил, что нужно спросить у собственника при поиске квартиры для аренды

Один из вопросов: на какую сторону выходят окна

Фото: Максим Платонов

Во время поиска квартиры для аренды самый первый вопрос, который стоит задать собственнику, звучит так: «Когда можно посмотреть объект?». Если вас зовут приехать в офис, заключить договор или предлагают за определенную плату дать телефоны дешевых квартир, то это однозначно мошенники. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



— Если на данном этапе вы убедились, что говорите с собственником квартиры, то дальше уточните еще раз ставку аренды, входит ли в эту сумму коммуналка, счетчики? С какой даты сдается квартира, — перечислил эксперт.

Кроме того, следует спросить о количестве собственников у квартиры, все ли владельцы согласны сдать объект недвижимости. Если же квартиру сдает доверенное лицо владельца, то у него должна быть доверенность. В противном случае договор могут расторгнуть.

Еще вычислить собственника квартиры по телефону можно по «тонким» вопросам:

— Например, спросите его, на какую сторону выходят окна? Попросите кадастровый номер квартиры, чтобы дополнительно проверить жилье. Следует уточнить и срок, на который хозяин готов сдать квартиру, и почему он ее вообще сдает? Есть ли какая-то скидка и кого ищут в качестве арендаторов собственники? Это тоже важно понять, поскольку одни готовы сдавать только семьям, а другие — только россиянам, — рассказал Апрелев.

Подробнее о том, какие схемы мошенничества распространяются на рынке аренды, как распознать фейковые квартиры и каков диапазон цен на аренду квартир в Казани, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров