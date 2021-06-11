Роспотребнадзор: «Если человек не вакцинирован, Сабантуй — не место для гуляний»

«Лишь бы оттянуть чудный момент вакцинации»

Роспотребнадзор не рекомендует приходить на Сабантуй невакцинированным, не имеющим антитела лицам, которые относятся к группе риска. «То есть «65+», если человек не вакцинирован, это [Сабантуй] не место для гуляний. Это место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — заявила сегодня на пресс-конференции глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



Сабантуи в районах начинаются уже завтра и продлятся два дня, в Набережных Челнах праздник пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня. В числе мер — обязательный масочный режим. «Когда соблюсти социальную дистанцию становится крайне сложно, вот в этих случаях маски обязательны», — отметила представитель Роспотребнадзора.

Дополнительно везде разместят кожные антисептики, а расстановка точек питания и развлечения будет более разрозненной — во избежание сбора толпы.

Фото: Максим Платонов

Охват вакцинацией от плана составляет уже 23%, среди взрослого населения — 14,5%. Всего в Татарстане сейчас привито 422 410 человек, работают 153 пункта вакцинации. Прививка делается в день обращения или на следующий, отметил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков и призвал каждого жителя Татарстана задуматься о причинах отказа от вакцинации.

— Когда мы ведем диалоги с населением, когда общаемся тет-а-тет, когда говорим с большими коллективами, к сожалению, население не может ясно сформулировать мысль, почему именно не хотят вакцинироваться. Мы готовы максимально на то, чтобы вести коммуникацию, объяснять, выходить во двор, мы готовы проводить встречи в Zoom, — сказал он.

Шесть заявок поступило от организаций общепита на работу ночью, они на рассмотрении. Уже отклонено три заявки, причина, по словам Патяшиной, простая — кафе заявляют, что у них работают два человека.

— У нас возникает обоснованный вопрос: кто готовит, кто моет посуду, кто моет полы, кто ставит музыку. Поэтому такие уловки не нужно делать, мы не будем согласовывать такие заявки, — предупредила Патяшина.

Что касается вакцин, то «КовиВак» от центра Чумакова ждут до сих пор, а «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в Татарстан в количестве 23 650 доз, и она есть в доступе.

— У нас в самом начале, когда только пришел «Спутник V», было много желающих привиться «ЭпиВаком». Пришел «ЭпиВак» — не сказал бы, что прямо начали выстраиваться очереди, — отметил Жаворонков.

— Сейчас все ждут «КовиВак», — подхватила Патяшина. — «КовиВак» придет — все будут ждать «Спутник Лайт», лишь бы оттянуть чудный момент вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

«Пытаемся всех держать в жестких рукавицах»



Она допустила рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается по России. За сутки было выявлено 12 505 случаев коронавируса — это максимум с февраля. Всего в России зафиксировано 5 180 454 случая COVID-19.

— Если мы с вами прекратим соблюдать все ограничения, носить маски, будем нарушать социальную дистанцию, если мы прекратим вместе с коллегами из МВД вас всех контролировать, — с улыбкой отметила глава республиканского Роспотребнадзора, — безусловно, мы пойдем в рост, здесь даже не обсуждается. Но поскольку эту работу мы активно ведем и пытаемся в общем-то всех держать в жестких рукавицах, надеемся, что нам удастся удержать ситуацию в этом стабильном состоянии до момента, когда мы завершим вакцинальную кампанию.

Пассивно сидеть и ждать со словами «А будет ли у нас рост или не будет?» — это за гранью, отметил Жаворонков.

— После того как появилась вакцина, все в наших руках, — подчеркнул представитель Минздрава.

Однако по-прежнему не все хотят вакцинироваться, в том числе женщины, планирующие беременность.

— Одна из самых страшных патологий — это когда беременная заболевает ковидом. Это очень-очень нехорошо. И здесь система здравоохранения каждую такую беременную ведет в ручном режиме. Огромное количество сотрудников, начиная от Перинатального центра РКБ, заканчивая женской консультацией, предпринимает огромное количество усилий для того, чтобы не допустить осложнений. Мы даже специально пресс-конференцию проводили и говорили: «Планируйте беременность. Планируйте! Вакцинируйтесь». Все-таки беременность в семьях идет с позиции планирования. Более того, не только самой надо привиться, но и всему окружению. Всей семье надо относиться очень бережно к этому моменту, с учетом того, что мы живем в условиях пандемии. Когда беременная заболела ковидом, начинаешь спрашивать, вакцинировалась ли? Нет. И муж нет. Ну как такое возможно?! — возмутился Жаворонков.

Удивил такой подход и Патяшину:

— Нас, как медицинских работников, это настолько, мягко говоря, возмущает, потому что планирование беременности не является противопоказанием к вакцинации.

Дарья Пинегина