Эксперты назвали среднюю стоимость жилья, которое москвичи покупают в Татарстане

Первоначальный взнос москвичей достигает 46% от цены недвижимости

Фото: Артем Дергунов

Средняя стоимость жилья, которое жители Москвы приобретают в Татарстане, составляет 7,5 млн рублей. Это один из самых высоких показателей среди регионов, подсчитали в «Сбер2В Аналитике».

При этом первоначальный взнос москвичей на жилье в Татарстане достигает 46% от цены недвижимости. Выше показатель только в Самарской области, где он равен 47%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты сообщают, что 14% ипотечных сделок жителей Москвы приходится на жилые помещения за пределами столичного региона. В целом при покупке жилья вне домашнего региона москвичи вносят в среднем 33% от стоимости.

Средняя ставка по таким внешним ипотечным сделкам составляет 13%. Для новостроек она существенно ниже — около 7%.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что среднестатистический житель Татарстана сможет накопить на квартиру-студию в Москве за 11 лет.

Зульфат Шафигуллин