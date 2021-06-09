В Казани вчера вечером осадков выпало больше ежесуточной нормы в три раза

Вчера в Казани за пару часов выпало осадков больше ежесуточной нормы в три раза: 7 мм осадков при норме 1,9 мм. Об этом «Реальному времени» сообщили в комитете внешнего благоустройства столицы Татарстана.

Подтопленными оказались улицы Пушкина, Островского, Татарстан. В эти дни там велся ремонт дорог. На время его проведения крышки смотровых и дождеприемных колодцев снимаются, а колодцы закрываются металлическими листами для того, чтобы канализация не забилась строительным и посторонним мусором. В короткий промежуток времени выпало достаточное большое количество осадков, и хотя металлические листы оперативно убрали, потребовалось время, чтобы вода с этих улиц ушла.

Фото: соцсети

Улицы Амирхана Еники и Девятаева затопило в связи с тем, что в дождеприемные колодцы попал случайный мусор и скошенная трава.

Ночью в городе работали несколько аварийных бригад и специализированная техника илосос и гидродинамические машины. На участках, не оборудованных сетями ливневой канализации, производилась откачка. Последствия сильного дождя и подтоплений устранили в течение трех часов.

Все подробности вчерашнего затопления городских улиц — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина