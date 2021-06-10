В Казани запустили первую в России тестовую зону 5G в метро

В казанском метро запустили тестовую зону 5G. Сеть пятого поколения доступна на всех станциях подземки для всех пассажиров, имеющих гаджеты с поддержкой 5G.

Устройства, поддерживающие 5G, могут подключиться к сети напрямую или через Wi-Fi. Владельцы обычных гаджетов и абоненты любых операторов — только через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлевская». Максимальная скорость интернета составляет 3800 Мбит/c, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Tele2.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сеть 5G необходима для внедрения «умных» систем в метро — беспилотных поездов. Пока в России нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить, но в Казани уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически.

Ольга Плешкова