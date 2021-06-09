Казань утонула

Венеция по-казански

Улицы и дороги Казани в очередной раз скрылись под водой из-за сильного ливня, накрывшего вчера столицу Татарстана. Потоки воды появились на дорогах в разных районах Казани, но больше всего пострадал центр города.

Потопы образовались на улицах в центре города: на Пушкина, Вишневского.

Фото: соцсети

«Поплыли» машины на улице Амирхана Еники.

Также потоп возник на проспекте Универсиады.

Вода появилась и на улице Ботанической.

Из-за большого количества воды машины глохли прямо посередине дороги. Конкретно эти получили гидроудар на перекрестке улиц Спартаковской и Миннуллина.

Фото: соцсети

Также затопило некоторые автобусы.

И некоторые подъезды.

Ливень был настолько сильным, что не выдержали не только дороги. Например, посетителей магазина на улице Гвардейской ждал бесплатный душ.

Фото: соцсети

Не обошлось и без шуток. В telegram-каналах иронизируют: «Казань верна своим традициям».

А в соцсетях вновь сравнивают Казань с Венецией.

И называют казанской версией аквадискотеки.

Из-за проливного дождя отменили церемонию открытия Дней Республики Саха (Якутия) в Татарстане с участием президента РТ Рустама Минниханова и главы Якутии Айсена Николаева.

Почему Казань вновь затопило — объяснение от мэрии

В мэрии Казани в ответ на затопления заявили: в центре города в эти дни ведутся дорожные работы, это касается улиц Татарстана, Островского, Пушкина. На время ремонта крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Поэтому улицы во время дождя и затопило.

— Из-за этого же случилось происшествие с машинами на ул. Татарстана — так как верхний слой дороги снят, уровень дороги там гораздо ниже. Эта полоса была закрыта ограждениями. Но из-за ливня ограждения смыло в сторону, а водители, которые хотели ускориться и объехать пробку, попали на участки без асфальта. Сейчас машины уехали своим ходом, уровень воды снизился, ограждения восстановлены, — объяснили в мэрии. Однако остается непонятным, почему затопило другие улицы, где ремонт не идет.

Дополнительно «Реальное время» направило запрос в администрацию по поводу состояния ливневой канализации в городе. Именно неудовлетворительное состояние «ливневок» привело в прошлом году к двум крупным потопам в июле и августе. После проверки прокуратура сообщила, что казанские власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.

— Установлено, что из-за сильных дождей регулярно происходят потопы на улицах Ю. Фучика, Терегулова, Дзержинского, Пушкина, Девятаева, Гагарина, Копылова, Батыршина, Лейтенанта Красикова, Восстания, Тэцевской, Воровского, Чистопольской, Нигматуллина, П. Витера, на пересечении улиц Яшляр и С. Сайдашева, Технической, Павлюхина, Краснококшайской, М. Вахитова, Декабристов, пр. Победы, а также в жилых массивах Нагорный и Новая Сосновка. При этом в одном из случаев из-за затопления участка автодороги на перекрестке улиц Чистопольской и Нигматуллина произошел провал земли под асфальтом, — сообщили тогда в прокуратуре.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани назвали свою причину — смыв потоком воды мусора в ливневки. Также там отметили, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.

На содержание ливневой канализации в 2021 году из казанского бюджета потратят 50 млн рублей. Одно из заданий — выявление и устранение причин аварийных ситуаций, а также ликвидация последствий. Это касается в том числе выходных и праздничных дней, при необходимости круглосуточно. Однако сумма все равно маленькая. Мэр Казани Ильсур Метшин объяснял, что проблему с ливневками в городе сложно решить, поскольку в бюджете не хватает средств на полный ремонт этой системы. По его словам, на полный ремонт ливневой канализации потребуется 3,7 млрд рублей.

Дарья Пинегина, Татьяна Леухина