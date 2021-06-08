В мэрии Казани объяснили, почему затопило улицы в центре города

В центре Казани в эти дни ведутся дорожные работы. На это время крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическим листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. В связи с этим улицы Татарстан, Островского, Пушкина затопило, говорится в сообщении в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Сейчас на этих участках работают аварийные бригады. Из-за ремонтных работ происшествие случилось с автомобилями на улице Татарстан. Там снят верхний слой дороги, поэтому уровень дорожного покрытия гораздо ниже. Полосу закрыли ограждениями, но из-за ливня их смыло. Водители таким образом попали на участки без асфальта. Машины уже уехали своим ходом, уровень воды снизился, ограждения восстановили.

Водителей призвали быть внимательнее на участках, где ведутся ремонтные работы.

В центре города сейчас образовались заторы из-за сильного ливня. В соцсетях появляются фото и видео затопленных дорог.