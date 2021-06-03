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В Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды самокатов

11:53, 03.06.2021 1
В Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды самокатов
Фото: realnoevremya.ru

В Санкт-Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на маленьких детей.

По данным «РИА Новости», вчера в Петербурге от катающихся на самокатах пострадали 4-летний мальчик и 5-летняя девочка.

Самокаты сервиса Whoosh есть и в Казани. Около двух недель назад клиентка этого сервиса сбила на самокате 1,5-летнего ребенка и уехала с места происшествия. Позже она объяснила, что не думала о том, что ребенок пострадал.

На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим видом транспорта. Среди мер — снизить скорость до 15 км/ч и запретить движение самокатов по автомобильным дорогам ночью.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    на тротуарах, где гуляют пешеходы, в том числе и с малолетними детьми, скорость самокатчиков не должна превышать СЕМИ км\час
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