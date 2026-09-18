В Казани аренда комнат подорожала на 27,7% за год

Столица Татарстана — в лидерах по динамике роста арендных ставок на этот тип жилья

Фото: Динар Фатыхов

В Казани арендовать комнату стоит в среднем 15,5 тыс. рублей в месяц. За год ценник вырос на 27,7%, следует из аналитики портала «Мир квартир».

В целом рост арендных ставок на комнаты зафиксирован в 64 городах. Наибольшее подорожание — в Хабаровске (+38,6%), Чите (+34,2%), Астрахани (+28,1%), Казани (+27,7%), Череповце (+25,6%), Калининграде (+24,2%), Томске (+22,9%), Якутске (+22,8%), Нижнем Новгороде (+22,1%) и Мурманске (+19,9%). Падение отмечено в Кирове (–3,9%), Владикавказе (–3,6%), Владивостоке (–3,4%), Сочи (–2,6 %), Саранске (–1,7%) и Краснодаре (–0,6%).

В Москве комнаты подорожали на 5,1%, до 24 185 руб./мес., в Подмосковье — на 10,9%, до 18 004 руб./мес., в Санкт-Петербурге — на 7,8%, до 17 428 руб./месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среднем по России аренда комнат подорожала на 11% за год, до 12,7 тыс. рублей в среднем.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, аренда комнат продолжает оставаться почти вдвое дешевле аренды однокомнатной квартиры.

— На них всегда был спрос, и ставки аренды в этом сегменте не снижались даже в периоды падения ставок на остальное жилье. И сейчас за год, с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года, комнаты показали хороший прирост цен, хотя на квартиры-студии они, например, выросли всего на 3,5%, а на «однушки» за тот же период и вовсе снизились на 2,4%, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на рынке аренды квартир Казани появилась новая схема мошенничества. О том, как распознать фейковые квартиры и о чем спросить арендодателя до выезда на объект и при самой встрече, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров