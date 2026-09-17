Мэрия Казани в третий раз не смогла продать промбазу у кладбища: ни одной заявки

На торгах не подали ни одной заявки

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Мэрия Казани в очередной раз не смогла продать промышленную базу в поселке Мирном — на торгах не подали ни одной заявки.

Согласно протоколу постоянно действующей комиссии, продажа лота через публичное предложение в электронной форме признана несостоявшейся. Торги были назначены на 11 сентября, но уже за три дня до этого комиссия зафиксировала — покупателей нет.

Напомним, все началось в ноябре 2025 года, когда мэрия впервые выставила базу на аукцион. Лот включал земельный участок площадью 14 933 кв. м, здание питомника (319,7 кв. м), механическую мастерскую (514,2 кв. м), подземный газопровод длиной 338,2 м, летнюю теплицу (360 кв. м), водозаборную скважину и распашные ворота. Стартовая цена — 223,1 млн рублей. К концу декабря стало ясно: покупателя нет, аукцион признали несостоявшимся.

В марте 2026 года муниципалитет повторил попытку — снизил цену почти на 24 млн рублей, до 199 млн. Результат оказался тем же.

В сентябре 2026 года базу попытались продать в третий раз — и снова неудача. База находится на той же улице, что и кладбище «Мирное», и не исключено, что такое соседство отпугивает потенциальных покупателей.

Ранее в разговоре с «Реальным временем» исполнительный директор компании GAB Invest Камилл Гареев объяснял: у предпринимателей сейчас просто нет денег на такие покупки. А те, у кого деньги есть, либо выжидают бросовую цену, либо надеются, что собственник дойдет до банкротства, — и тогда объект можно будет забрать еще дешевле.

Дмитрий Зайцев