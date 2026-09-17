Разница в стоимости аренды квартир-студий в Казани составила 65 тыс. рублей

Так, самую дешевую малосемейку предлагают в аренду за 15 тысяч

По состоянию на середину сентября самую дешевую студию в Казани можно снять за 15 тыс. рублей. Речь идет о жилье площадью 15 кв. м с косметическим ремонтом в Московском районе Казани, следует из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

скриншот с Avito

Тем временем за самую дорогую студию в городе просят 80 тыс. рублей в месяц. Ценник указан за квартиру площадью 25 кв. м в Вахитовском районе.

скриншот с Avito

Ранее эксперты предупредили, что до 80% предложений на агрегаторах — откровенное мошенничество. О том, как распознать фейковые квартиры и о чем спросить арендодателя до выезда на объект и при самой встрече, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров