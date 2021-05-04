Казань будет пилотным городом, где внедрят «умные» системы в метро

Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро. Об этом заявил заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Сейчас в мире есть примеры работы беспилотного движения в метро. Однако пока в России нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить. Закона соответствующего также нет, но испытания могут проходить.

Их планируется проводить на первой линии метрополитена — от станции «Кремлевская» до «Горок» на одном подвижном составе совместно с компанией «Трансмашхолдинг».



«Сегодня в Казани самый передовой и безопасный метрополитен в России. Уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически», — передает «Татар-информ» его слова.

На сегодняшний день преимущество остается за машинистом. В любой момент он может вмешаться в работу, взять управление на себя, если на путях окажется, например, посторонний предмет или пассажир, и остановить поезд. Пока что система «не видит» препятствий на своем пути.

В процессе испытаний по беспилотному движению разрабатывается тоннельная система, на поезда устанавливается дополнительное оборудование, в том числе дистанционно.



В прошлом году новым резидентом ОЭЗ «Иннополис» стала компания «РэйлНекст», которая займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в казанском метрополитене.



Татьяна Леухина