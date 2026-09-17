Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества на рынке аренды в Казани

«Собственник» под предлогом большого спроса просит арендатора перевести ему предоплату

Фото: Артем Дергунов

В Казани распространяется новая схема мошенничества на рынке аренды жилья, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Суть ее заключается в следующем: человек звонит по телефону, трубку якобы берет собственник и говорит: «У меня на эту квартиру сейчас два-три желающих. Если хотите, я за вами забронирую, но отправьте 5 тыс. рублей за бронь (так называемую)». Потенциальный арендатор отправляет деньги, и на этом все — телефон недоступен, — рассказал собеседник издания.

Он обратил внимание, что ни один агрегатор не может проверить, кто скрывается за номером телефона. Именно поэтому выявлять «фейковые объявления» приходится самому.

Подробнее о том, как распознать фейковые квартиры и о чем спросить арендодателя до выезда на объект и при самой встрече, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров