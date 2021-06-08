Федералы начали скупку долгов КЗСК с дисконтом в 1000 процентов

Подмосковная компания «Гермес» выкупила электросетевое имущество детища Евгении Даутовой за 250 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский банк «Акибанк» — кредитор третьей очереди «Казанского завода синтетического каучука» наряду с ВЭБ.РФ — уступил права требования к заводу с 1000-кратным дисконтом. Как стало известно «Реальному времени», банк заключил договор цессии с подмосковной компанией «Гермес», продав ей долг в 233,7 млн рублей за символическую сумму в 250 тысяч рублей. Миноритарные кредиторы КЗСК взволнованы, опасаясь, что цессия «Акибанка» может задать нежелательный ценовой ориентир для расчетов с ними. «Разница между номинальной и выкупной суммой долга 1000 раз беспрецедентна», — признают в правовой консалтинговой группе «Корпорэйт».

«Акибанк» очистился от долгов КЗСК

Татарстанский «Акибанк» вышел из структуры кредиторов обанкроченного «Казанского завода синтетического каучука», утратив права требования к должнику на 233,7 млн рублей. Среди миноритарных кредиторов банк был наиболее крупным, которому принадлежало 4,4% голосов. Вместо него в состав вошел абсолютно новый кредитор — подмосковная компания «Гермес», но уже с суммой требований к КЗСК на 250 тысяч рублей, т.е. практически с нулевой величиной голоса.

Как следует из материалов картотеки арбитража, смена кредиторов КЗСК произошла в результате заключения договора цессии между «Акибанком» и «Гермесом». Юридически замена была произведена на условиях правопреемства долговых обязательств перед татарстанским банком в пользу ООО «Гермес» в рамках ст. 48 АПК. Изменения вступили в силу 29 мая, после того как договор цессии между кредиторами был утвержден арбитражным судом РТ.



«Заменить кредитора АКИБ «Акибанк» на ООО «Гермес» (ИНН 5020082931) с требованием в размере 250 000 руб. долга в реестре требований кредиторов ОАО «Казанский завод синтетического каучука»», — говорится в резолютивном определении судьи АС Ляйсан Ахмедзяновой.



Таким образом, выкупной дисконт к номинальной цене долга «Акибанком» составил фантастические 1000%. «Реальное время» направило участникам сделки запрос с предложением прокомментировать условия выкупа, но ответы пока не поступили.



Среди миноритарных кредиторов банк был наиболее крупным, которому принадлежало 4,4% голосов. Фото: kazanfirst.ru

Получить комментарий у конкурсного управляющего КЗСК не представилось возможным, так как после скоропостижной кончины Петра Науменко нового антикризисного менеджера с разрешением на допуск режима секретности не назначили. К слову, его кандидатуру еще не утвердил ВЭБ, поэтому суд отложил назначение сменщика.

Агенты по выкупу

Отметим, что выкуп долга у миноритарных кредиторов произошел впервые за два года с начала открытия конкурсного производства на КЗСК. До этого сами кредиторы не раз искали всевозможных маклеров для реализации долговых обязательств в пользу структур «Ростеха» и татарстанского СИНХ, предлагая 50%-ный дисконт за выход в кеш.



Но ни одной подобной сделки, за исключением выкупа долга у «Татэнерго», заключено не было, рассказывают источники «Реального времени». По их оценкам, в руках мелких кредиторов сейчас находятся долговые бумаги на общую сумму примерно в 1,5 млрд рублей. В основном в виде неоплаченных счетов за поставку материалов, подрядов на строительно-монтажные работы и прочие виды хозяйственной деятельности.

Права требования «Акибанка», в отличие от них, обладали большей ликвидностью, так как были обеспечены залогом (недвижимым имуществом и производственным оборудованием КЗСК, — прим. ред.). Татарстанский банк был включен в состав залоговых кредиторов третьей очереди наряду с ВЭБ.РФ, чьи требования оцениваются в 3,7—3,8 млрд рублей.

Уступка прав требований «Акибанком» в пользу «Гермеса» с 1000-кратным дисконтом вызвала негодование у миноритарных кредиторов, так как «задает нежелательный ценовой ориентир для расчетов с ними», указали собеседники издания.

Татарстанский банк был включен в состав залоговых кредиторов третьей очереди наряду с ВЭБ.РФ. Фото: вэб.рф

Гермесу достались 4 га земли в Дзержинске, водородная установка и другое имущество КЗСК

Сделка с подмосковным «Гермесом» была заключена в разгар судебной компании по возврату выведенных активов. Как следует из материалов татарстанского арбитража, договор цессии был заключен 19 февраля этого года. Как уже говорилось, Акибанк выступил в качестве цедента, а ООО «Гермес» — цессионария.

Подчеркнем, что в судебном решении прямо говорится, что по договору уступки «цедент уступает цессионарию принадлежащее ему право (требование) к должнику в размере 250 000 руб. долга, возникшего на основании определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.08.2018 по делу А65-11502/2017». По этому определению «Акибанк» был признан кредитором третьей очереди с суммой требований в 233,7 млн рублей.

В нее вошло недвижимое имущество и оборудование по договорам ипотеки с КЗСК, заключенным в 2016 году. Во-первых, это недвижимость и производственное оборудование КЗСК в индустриальном парке «Полимер-Ока» в городе Дзержинск Нижегородской области. КЗСК приобрел здесь 4 га земли и построил несколько цехов для выпуска инновационной продукции.

Во-вторых, отдельно было оформлено в залог «Акибанка» производственное оборудование, включая уникальную установку по производству водорода методом электролиза воды серии 1000 (НуSТАТ-А 10000/60/10) и жидкостно-кольцевые компрессоры. В-третьих, в залог ушло электросетевое оборудование самого КЗСК.



Отдельно было оформлено в залог «Акибанка» производственное оборудование. Фото: Ринат Назметдинов

Всего в залоге «Акибанка», помимо земельных участков в Казани и Дзержинске, находилось около 600 единиц сложного производственного оборудования. Это наследие и получила подмосковная компания «Гермес». По данным системы «Спарк-Интерфакс», она зарегистрирована в городе Высоковск Московской области, основной вид деятельности — оптовая торговля, и на 100% принадлежит Владимиру Зуеву. Кредиторы КЗСК на условиях анонимности утверждают, что она связана с гендиректором АО «Промтех» Валерием Щадриным, однако «Реальному времени» обнаружить подтверждение тому не удалось.

По доброй воле

Однако была ли сделка возмездной — неясно. В любом случае, «Гермес» вошел в структуру кредиторов почти с нулевыми долговыми обязательства. Судья АС РТ Ляйсан Ахметзянова указала в решении, что «правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса». «Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (ст.388 ГК РФ). Судом установлено, что уступка требования кредитором другому лицу не противоречит закону, иным правовым актам, какому-либо договору; личность кредитора не имеет существенного значения для должника», — говорится в обосновании суда.

Цессия «Акибанка» позволила вывести от попадания в конкурсную массу КЗСК активов в индустриальном парке «Ока-Полимер». По словам руководителя отдела развития парка Елены Негановой, здесь ждут прихода нового собственника:



— Остановка работы казанского резидента не сказалась на развитии парка, — отметила она. — Здесь работает 33 резидента, а общая площадь 300 га. Казанцам принадлежало 4 га.

Осенью этого года «Внешэкономбанк» ожидает выставления на торги имущества обанкроченного «Казанского завода синтетического каучука».



— Основная масса сделок АО «Казанский завод синтетического каучука» по отчуждению имущества на сегодняшний день признана недействительной, имущество возвращено должнику и включено в конкурсную массу, — рассказывали в пресс-службе ВЭБ.



В индустриальном парке «Ока-Полимер». ждут прихода нового собственника. Фото: russiaindustrialpark.ru

Действительно, КЗСК в качестве истца завершил 39 арбитражных дел на общую сумму в 7,5 млрд рублей, следует из картотеки татарстанского арбитража. По словам источника, знакомого с ходом процесса, расторгнуто около 80—90% сделок, заключенных КЗСК с группой компаний, неформально связанных с банком «Спурт» Евгении Даутовой. Правда, инвентаризационная оценка возвращенных активов пока не проводилась.

Утверждение нового конкурсного управляющего вместо Петра Науменко назначено на 8 июля этого года. Исполнительный директор ассоциации МСРО «Содействие» Игорь Никитин сообщил «Реальному времени», что кандидатура до сих пор не согласована с ВЭБ.РФ, но до конца недели это должно произойти. Называть персоналии кандидатов он не стал.



Редкий случай 1000-кратного дисконта

— Разница между номинальной и выкупной суммой долга 1000 раз беспрецедентна, — признают в правовой консалтинговой группе «Корпорэйт». — Случай для банкротных дел действительно не совсем стандартный. Конечно, одной из основных причин покупки долга банкротной организации является низкая стоимость выкупа долга, но как правило разница в выкупной стоимости и суммой долга составляет не 1000-кратный размер. Тем более, что требования обеспечены залогом. Основной принцип, которым руководствоваться арбитражный суд при внесении данного определения, видимо принцип свободы волеизьявления сторон, принцип свободы договора.

— Сделки по уступке части прав требований являются обычными для процедур банкротства крупных должников, — рассказывает арбитражный управляющий Ярослав Сотников. — При этом цели таких сделок могут быть совершенно различными, однако как правило, направлены на введение в процедуру еще одного «игрока», обладающего процессуальными правами и правами лица, участвующего в деле о банкротстве, даже при незначительном праве требований в реестре требований кредиторов должника.

