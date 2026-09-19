В Татарстане введено свыше 2,8 млн кв. м жилья — выполнено 90 % годового плана

Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ввели в эксплуатацию более 2 миллионов 856 тысяч квадратных метров жилья — это 90 процентов от годового плана строительства. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства республики. Совещание провёл раис Татарстана Рустам Минниханов, в нём участвовал и Премьер‑министр РТ Алексей Песошин.

По коммерческому строительству сдали 90 процентов от запланированного — это 106 многоквартирных домов, их общая площадь превышает 942 тысячи квадратных метров. По программе социальной ипотеки годовой план выполнили на 74 процента: построили 38 домов, их суммарная площадь — более 111 тысяч квадратных метров. В сегменте индивидуального жилищного строительства ввели 1 миллион 802 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 91 процент от плана.

Что касается обеспечения жильём отдельных категорий граждан, то в этом году жильё положено 641 ребёнку‑сироте. Уже заключили два государственных контракта на покупку 195 жилых помещений. 9 сентября объявили аукцион на право заключить третий госконтракт — по нему планируют приобрести ещё 65 помещений. Жилые объекты для детей‑сирот строят в 45 многоквартирных домах.

Для многодетных семей, где воспитывают пять и более детей, выдали 22 сертификата на жильё. Из них реализовали 14 — общая площадь предоставленного жилья составила 1 543 квадратных метра. Для остальных восьми обладателей сертификатов сейчас подбирают жилые помещения.

Среди молодых семей получателей субсидий — 61 семья. Из них 54 уже использовали выделенные средства, остальные продолжают искать подходящие квартиры на рынке жилья.

В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев трое получателей. Двое из них уже купили жильё с помощью сертификатов, третьему сертификат оформят, когда поступят федеральные средства.

В республиканскую программу поддержки жилищного строительства включили 14 объектов. Первую часть программы — строительство дорог для многодетных семей — уже завершили: сдали два объекта в Лаишевском и Тукаевском районах. Сейчас продолжают строить сети водоснабжения — в работе три объекта, степень готовности по ним составляет 95 процентов. За последние две недели закончили два объекта в Арском и Лаишевском районах.

В сфере образования в этом году в работе остаётся три объекта из десяти. Это школа в Казани — её готовность оценивают в 74 процента, а также два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах, которые перейдут на следующий год: степень их готовности — 58 и 78 процентов соответственно.

В здравоохранении продолжают возводить приёмно‑диагностическое отделение стационара в Казани, его готовность — 83 процента.

Программы по развитию спортивной инфраструктуры республики полностью завершили: сдан последний из 14 объектов года — универсальная спортивная площадка в Казани.

Из семи объектов в сфере культуры в работе остаются четыре — это детские школы искусств, их строят в рамках нацпроекта «Семья». Строительно‑монтажные работы по ним выполнены на 34 процента.

В экологической сфере в Казани продолжают рекультивацию иловых полей — это часть нацпроекта «Экологическое благополучие». На данный момент закрыли 87 процентов от запланированного объёма работ.

В сфере молодёжной политики из семи запланированных объектов остался один — детский оздоровительный лагерь в Лаишевском районе. Его готовность составляет 82 процента.

По благоустройству общественных пространств в этом году планируют обустроить 51 территорию. Осталось завершить работы на девяти объектах, общий процент выполнения — 92. За последние две недели благоустроили десять объектов в девяти муниципальных районах.

Продолжается модернизация инженерных сетей — она идёт в рамках шести республиканских и двух федеральных программ. Программу обеспечения населения питьевой водой выполнили на 95 процентов, в работе остаются пять объектов. За отчётный период сдали 19 объектов в 15 муниципальных образованиях.

По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры из 110 объектов не завершили 36. В целом программа выполнена на 83 процента. За две недели закончили работы на 13 объектах в девяти районах.

В рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили 97 процентов от плана. Не завершены четыре объекта в Набережных Челнах.

По программе модернизации очистных сооружений в работе два объекта, степень выполнения программы — 99 процентов. За отчётный период завершили работы в рамках лимита текущего года по переходящему объекту в Черемшанском районе.

Работы по объектам в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» выполнены на 97 процентов. За две недели закончили строительство систем водоотведения в Агрызском районе. В работе остаются четыре объекта.



Дмитрий Зайцев