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Власти России направят 157 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

16:23, 17.09.2026

Большая часть средств уйдет на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным льготным ипотекам

Власти России направят 157 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Фото: Артем Дергунов

В 2026 году на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой дополнительно направят 157 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства страны.

Средства распределят по трем направлениям:

  • Почти 66 млрд рублей будет направлено на программу «Семейная ипотека». Воспользоваться этой программой могут родители, воспитывающие детей, для покупки квартиры или дома.
  • Около 6 млрд рублей выделено на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики.
  • Порядка 85 млрд рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека».

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что федеральное финансирование позволит выполнить обязательства перед банками в полном объеме.

— Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам господдержки, — добавил он и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать этот вопрос на личном контроле.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выдаче ИТ-ипотеки.

Никита Егоров

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