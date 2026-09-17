Власти России направят 157 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Большая часть средств уйдет на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным льготным ипотекам
В 2026 году на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой дополнительно направят 157 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства страны.
Средства распределят по трем направлениям:
- Почти 66 млрд рублей будет направлено на программу «Семейная ипотека». Воспользоваться этой программой могут родители, воспитывающие детей, для покупки квартиры или дома.
- Около 6 млрд рублей выделено на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики.
- Порядка 85 млрд рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека».
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что федеральное финансирование позволит выполнить обязательства перед банками в полном объеме.
— Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам господдержки, — добавил он и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать этот вопрос на личном контроле.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выдаче ИТ-ипотеки.
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