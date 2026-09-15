Жители Татарстана стали больше денег направлять на досрочное погашение ипотеки
По объему средств, идущих на эти цели, республика заняла четвертое место среди регионов России
По итогам второго квартала 2026 года жители Татарстана направили 13 млрд рублей на досрочное погашение ипотеки. Относительно первого квартала сумма, отправляемая на указанную цель, увеличилась на 14,23% (в январе — марте было 11,4 млрд), следует из подсчетов Центробанка России.
Более того, по объему средств, направляемых на досрочное погашение жилищного кредита, Татарстан занял четвертое место среди регионов России по итогам апреля — июня 2026 года. На первом месте — Москва (67,4 млрд), на втором — Санкт-Петербург (25 млрд), а на третьем — Краснодарский край (13,1 млрд). Замыкает пятерку Свердловская область (13 миллиарда).
В целом россияне по итогам второго квартала отдали за досрочное погашение ипотеки 404,7 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом сумма увеличилась на 17,7%.
Ранее сообщалось, что в августе в Казани подорожала аренда всех типов квартир.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».