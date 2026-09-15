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Недвижимость

Жители Татарстана стали больше денег направлять на досрочное погашение ипотеки

16:16, 15.09.2026

По объему средств, идущих на эти цели, республика заняла четвертое место среди регионов России

Жители Татарстана стали больше денег направлять на досрочное погашение ипотеки
Фото: Артем Дергунов

По итогам второго квартала 2026 года жители Татарстана направили 13 млрд рублей на досрочное погашение ипотеки. Относительно первого квартала сумма, отправляемая на указанную цель, увеличилась на 14,23% (в январе — марте было 11,4 млрд), следует из подсчетов Центробанка России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Более того, по объему средств, направляемых на досрочное погашение жилищного кредита, Татарстан занял четвертое место среди регионов России по итогам апреля — июня 2026 года. На первом месте — Москва (67,4 млрд), на втором — Санкт-Петербург (25 млрд), а на третьем — Краснодарский край (13,1 млрд). Замыкает пятерку Свердловская область (13 миллиарда).

В целом россияне по итогам второго квартала отдали за досрочное погашение ипотеки 404,7 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом сумма увеличилась на 17,7%.

Ранее сообщалось, что в августе в Казани подорожала аренда всех типов квартир.

Никита Егоров

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Недвижимость Татарстан

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