В августе в Казани подорожала аренда всех типов квартир

Лидеры по динамике роста цен — «двушки»

Фото: Артем Дергунов

По итогам августа в Казани сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир — на 8,4%, до 41,6 тыс. рублей в месяц в среднем. Следом по динамике подорожание идут «однушки» — на 8,2%, до 32,5 тыс., а далее — «трешки» — на 5,6%, до 51,6 тыс. рублей в среднем, следует из аналитики портала «Мир квартир».

В целом по России аренда квартир с одной комнатой выросла в цене на 3,1%, до 27 227 рублей в месяц, с двумя комнатами — на 3,4%, до 34 356 рублей, с тремя — на 2,3%, до 43 378 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На рынке аренды начался горячий сезон — приехали на новый учебный год студенты, трудовые мигранты вернулись из отпусков. Спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. Так что после долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти. Прогнозируем, что этот рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением, — объяснил тенденцию на рынке аренды гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперт допустил переход бизнеса по ремонту в России на рынок арендуемых квартир.

Никита Егоров