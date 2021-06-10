Самокат раздора: казанцы думают, петербуржцы осуждают

Фото: Максим Платонов

«Меры должны быть жесткими»

Введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов, согласно опросу SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), поддерживают 52% казанцев, и это больше, чем в целом по России (49%). И сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова анонсировала, что конкретный список мер будет озвучен уже в ближайшие дни.

— Сейчас этим вопросом плотно занимаются муниципалитеты, задача поставлена в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске — везде, где активно развита эта сеть. Уже в этом сезоне появятся определенные правила регулирования... В ближайшие дни уже точно будет озвучено, как будет регулироваться эта сфера деятельности, со дня на день, — заявила сегодня представитель казанского Кремля на брифинге.

Она вспомнила и об авариях с участием электросамокатов, которые были в прошлом, но тогда об ограничениях речь не заходила. Один из резонансных случаев — в августе 2020 года жительница Иннополиса вместе с годовалым сыном упала с электросамоката и ребенок получил тяжелые травмы головы. История завершилась буквально несколько дней назад, мать оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

— Это еще раз подтверждает, что меры, которые будут приниматься, должны быть жесткими, — отметила Галимова.

Против ограничений для вождения электросамокатов выступили 21% опрошенных жителей Казани. По России этот показатель составляет 23%. Опрос проводился в конце мая, как раз тогда в Казани начали обсуждать ужесточение контроля за этим видом транспорта.

Какие предложения уже есть

Одна из основных претензий к электросамокатам — хаотичная парковка. О ее недопустимости заговорили еще в прошлом году. В минувшем апреле заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий. Практически сразу ГИБДД провела рейд, в ходе которого обнаружила электросамокаты на тротуарах. Провинившимся гражданам, бросившим так шеринговый транспорт, грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — 25 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

СМИ вообще поговаривали и о частичном запрете ездить на электросамокатах, но пока дело дальше не пошло. Вскоре, а именно 29 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования этого транспорта. Примерный перечень озвучили уже 1 июня. Это:

составление списка парковочных мест для самокатов;

рассмотрение возможности создания электронной карты с обозначением мест, где разрешена езда на электросамокатах;

замена существующих дорожных знаков 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» на знак 4.5.5. «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения»;

рекомендация сервисам проката допускать к управлению самокатами детей с 16 лет и запретить движение пользователями весом менее 30 кг;

предложение сократить число самокатов, которые можно взять напрокат на один аккаунт, до одного;

предложение запретить движение с 23.00 до 09.00 по автомобильным дорогам, а также снизить максимальную скорость движения до 15 км/ч на регулируемых перекрестках.

Пока непонятно, какие именно меры ждут казанских любителей электросамокатов.

Сервисы проката, надо сказать, спокойно принимают критику — они поддержали вышеупомянутые предложения и заявили, что все технические разработки можно будет внедрить за короткое время. Дополнительно Urent потратит 100 млн рублей на обучение пользователей вождению и правилам парковки, а Whoosh еще до введения правил программно ограничил скорость на многих участках Казани.

Фото: kazan.urent.city

Петербург vs электросамокаты



Самая громкая история с электросамокатами сейчас разворачивается в Санкт-Петербурге. В конце мая местный Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за предоставления электросамокатов двум молодым людям — один из них наехал на местного жителя, а потом оба напали на него. Позже от катающихся на самокатах пострадали 4-летний мальчик и 5-летняя девочка. В итоге в крупных сервисах проката прошли обыски, а вчера и вовсе запретили брать опасный электротранспорт в аренду, так как следователи изымают его из-за вышеупомянутого уголовного дела.

Вчера Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов и сообщил, что готовит собственные предложения. При этом Следком предлагает подходить к проблеме «комплексно».

Дарья Пинегина