События недели: Мишустин в Казани, обыски в Челнах, нападение собак в Осиново

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Даже далекие от международной политики казанцы заметили съезд премьер-министров евразийских стран в столице Татарстана, на котором обсуждали вопросы интеграции и космического сотрудничества. А заметно это было, как минимум, по перекрытым в центре дорогам. За день до этого более 25 тысяч казанцев определенно заметили блэкаут в некоторых частях Азино, отключение всех благ цивилизации продлилось до глубокой ночи. Челнинцы следили за обысками на местном оборонном предприятии, а самой шокирующей новостью недели стало нападение собак на 11-летнего мальчика в Осиново. Начинаются длинные выходные — в столице Татарстана они стартуют с массового забега на Казанском марафоне.

В Казань прибыли главы правительств стран ЕАЭС

На этой неделе в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на который в столицу Татарстана прибыли главы правительств пяти стран — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Россию представлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме них, во встречах участвовали и представители других стран-наблюдателей. Заседания проходили два дня — в четверг и пятницу, Мишустин прилетел в Казань за день до этого и встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В первый день заседания главы правительств обсуждали сотрудничество в сфере космоса и программу промышленной кооперации. Второй день посвятили более общим вопросам интеграции стран на фоне спада экономики во время «коронакризиса». А Россия объявила о том, что скоро будет подписано соглашение об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС. Это даст гражданам стран Союза возможность брать кредиты во всех государствах «пятерки».

Визит Мишустина запомнится и тем казанцам, которые далеки от политики и не интересуются государственными делами. Уже в первый день его пребывания в Казани на улицах резко возросло количество сотрудников ГИБДД, а в заключительный день визита центральные улицы города оказались перекрыты.

Фото: turmush.kg

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана

В тот же день, когда главы правительств Киргизии и Таджикистана прибыли в Татарстан, на границе этих двух стран начались вооруженные столкновения. Это случилось в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара — территория считается спорной, и на нее претендуют оба государства. Спусковым крючком якобы стало решение таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах электрического освещения, чтобы следить за соседями — не прекратят ли те подачу воды. Местные жители с обеих сторон стали закидывать друг друга камнями, после к месту стянулись войсковые подразделения, которые и открыли огонь.

К сожалению, в конфликте пролилась кровь. С киргизской стороны погибло 31 человек, всего пострадали 154 человека, Таджикистан заявляет о девяти погибших.

Чтобы урегулировать ситуацию, премьер-министры обеих стран встретились в Казани сразу после окончания мероприятий Евразийского межправительственного совета. Встречи также проходили за пределами Казани по линии министерств иностранных дел. В итоге стороны договорились о прекращении огня вечером 29 апреля. Киргизия и Таджикистан на встрече министров иностранных дел двух государств договорились еще и о совместном патрулировании в приграничной зоне.



Фото: government.ru

Хуснуллин — об укрупнении регионов

Большой резонанс вызвало высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина об укрупнении регионов. «Нам 85 регионов не нужно, — считает он. — Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим».

После этого представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил его позицию в вопросе объединения регионов, заявив, что предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ. Особенно резко отреагировал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн — он отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» нежелание заниматься конкретным регионом. Вопрос объединения регионов — прерогатива жителей этих регионов, считает Гольдштейн.

С этим, кстати, согласился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но добавил: на вопрос объединения регионов существуют разные точки зрения, одну из которых в порядке мнения высказал Хуснуллин. Объединение некоторых регионов может быть эффективным, сообщил Песков.



А скандально известный журналист Олег Кашин тоже прокатился на волне этого хайпа: предложил сделать «большой Татарстан», присоединив к нему соседние Ульяновскую область и Мордовию.

Фото realnoevremya.ru

Блэкаут в Азино

Свыше 25 тысяч казанцев остались без света, воды и нормальной мобильной связи днем 26 апреля. Причиной тому стал пожар на подстанции «Советская» на улице Зорге. Пожар потушили довольно быстро, но работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжались до глубокой ночи.

В результате без благ цивилизации остались образовательные учреждения: школьников отпустили по домам, родителей попросили забрать детей из детсадов. Прекратили работу почти все организации в районе блэкаута.

Позже мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что предварительная причина пожара — возгорание кабеля. Выяснилось, что изначально без света осталось даже больше людей, чем озвученные МЧС 25 тысяч горожан: в первые минуты после возгорания без электричества остались 38 тыс. жителей города. За первые полчаса специалисты вернули свет в дома 18 тыс. казанцев, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.



Фото: commons.wikimedia.org

Нападение собак на мальчика

На этой неделе бродячие собаки истерзали 11-летнего мальчика в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. После нападения животных мальчик попал в больницу с множественными укусами, его состояние врачи оценивают как стабильное, но тяжелое.

После этого было возбуждено уголовное дело: следствие считает, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

На фоне этого, а также недавнего инцидента с нападением собак в Высокогорском районе прокуратура потребовала от местных властей принять меры по отлову безнадзорных животных. Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг бродячих собак в сельских поселениях. Тем временем жители Татарстана в соцсетях обсуждают возможность возобновить отстрел животных: некоторые из участников дискуссии возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

Скриншот видео

Массовые обыски в Челнах по делу о несертифицированных КАМАЗах

Правоохранительные органы начали проводить обыски на оборонном предприятии «Ремдизель» в рамках уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова, которое ведется с 2019 года. Манасипова подозревают в мошенничестве с продажей несертифицированных грузовиков.

По версии следствия, на двигатели грузовиков КАМАЗ от «Евро-0» до «Евро-3» перебивались сертификаты на более высокий класс двигателя «Евро-4». При этом покупатели знали, что приобретают грузовик с двигателем низкого экологического класса.

По итогам обысков задержали как минимум троих человек, один из них — сотрудник «Ремдизеля». Оборонное предприятие и сам КАМАЗ уже высказали готовность сотрудничать со следствием. Тем временем МВД оценило ущерб по делу в 1 млрд рублей. Обыски по нему прошли не только на «Ремдизеле», но и в других компаниях, как в Челнах, так и за пределами — всего 50 обысков в пяти регионах.

Фото tatarstan.ru

Итоги года для татарстанской нефтегазохимии

По итогам I квартала предприятия нефтегазохимического комплекса получили рекордную выручку в 500 млрд рублей, сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров компании. Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет увеличится в 1,7 раза. По словам Яруллина, высокий показатель по выручке обеспечен «положительной динамикой цен на внешних рынках и валютным курсом».

При этом темпы производства в отрасли продолжают отставать. По словам гендиректора ТНХИ-Х, объем выпуска снизился от уровня 2019 года на 3%, а у базовых предприятий — на 6%. Также Яруллин сообщил, что крупные инвестиционные проекты в нефтегазохимическом комплексе Татарстана могут получить господдержку через механизм заключения соглашений о защите инвестиций (СПИК).



Постковидный казанский марафон

Сегодня — первый из двух дней Казанского марафона — 2021. Ожидается, что на него съедутся порядка 14 тысяч любителей бега из 29 стран. При этом на 1 мая запланированы лишь небольшие дистанции — детские забеги и взрослый старт на дистанции в 3 км. Завтра же атлеты побегут 10, 21 и 42 км по всей Казани. Забеги стартуют у Центрального стадиона.



1 мая на час — полтора будет перекрыт пятачок перед Центральным стадионом, Лево- и Право-Булачная до первого поворота, а также площадь Тысячелетия. 2 мая перекроют множество улиц по маршруту марафона, максимальное время перекрытия достигнет 6 часов. В этот день будут веерные закрытия и открытия движения в зависимости от того, как это необходимо для бегунов. Старт марафона будет дан в 8 утра.

В этом году марафон посвящен тематике ГТО, и результат забега в 3 км можно по желанию зачесть автоматом как норматив в системе ГТО.



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