Мишустин на саммите ЕАЭС в Казани: «Мы дорожим братскими отношениями с Арменией»

Российский премьер переговорил с глазу на глаз с главами правительств всех стран СНГ — участников ЕАЭС и предложил развивать кооперационные связи

Казань собрала глав правительств всех пяти стран-участников ЕАЭС, съехавшихся на очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр России Михаил Мишустин несколько часов назад провел в Казанской ратуше встречу в «узком формате» с участием глав правительств Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также представителей, государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы, Молдовы и Узбекистана. Основная тема диалога — исполнение межгосударственной программы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов, а также перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг. Уже сегодня на расширенном заседании участники форума обсудят программу промышленной кооперации.

Мишустин пообщался tet-a-tet с премьерами

До начала заседания в «узком формате» российский премьер Михаил Мишустин встретился поочередно с главами правительств четырех государств СНГ. Так, первую встречу он провел с премьер-министром Таджикистана Кохирой Расулзода, а затем с главами правительств Киргизии Улукбеком Мариповым и Узбекистана Абдуллой Ариповым. Разговор шел в закрытом режиме, и как уже писало «Реальное время», встрече в Казани сопутствовал инцидент на таджико-киргизской границе — военные обеих стран вступили в перестрелку, в татарстанской столице стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров.

Обстоятельный разговор на «полях» евразийского совета у Мишустина состоялся и с и. и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. В первые же минуты встречи российский премьер передал главе правительства Армении привет от президента Владимира Путина. Он отметил, что Россия «дорожит братскими отношениями с Арменией».

«Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», — заявил Мишустин, добавив, что отношения между государствами имеют многолетний союзнический и стратегический характер.

Обстоятельный разговор на «полях» евразийского совета у Мишустина состоялся и с и.о.премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Фото: tatarstan.ru

Михаил Мишустин выразил сожаление, что из-за коронавирусных ограничений внешнеторговый оборот между странами снизился на 10% — до 2,3 млрд доллара. Он заявил, что такая ситуация не может устраивать обе стороны и призвал подготовить новые инициативы по активизации сотрудничества. По его поручению в рамках евразийской экономической комиссии будут подготовлены предложения по взаимному обмену товарооборотом между странами.

Пашинян доволен работой миротворцев в Нагорном Карабахе

В ответ исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян выразил благодарность за участие в межправительственном совете, заявив, что ждет принятия эффективных решений от его работы. По его мнению, двусторонние отношения развиваются планомерно и активно — «это хороший фактор для стабильности региона».

Особо Пашинян отметил Казань. «Очень рад сегодняшней встрече, честно говоря, первый раз в Татарстане, все знаем, что это один из значимых регионов России, — хвалил он республику в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.

И.о. премьера Армении выделил позитивную роль президента России Владимира Путина в урегулировании конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: tatarstan.ru

Развивая тему двусторонних отношений с Россией, и. о. премьера Армении выделил позитивную роль президента России Владимира Путина в урегулировании конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе.



— Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе, — заочно поблагодарил он главу страны. — И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, как эффективную, сейчас для нас это уже очевидно», — заявил Пашинян.

Глава российского правительства отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. «Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», — отметил Мишустин.

И. о. правительства Армении Никола Пашинян выделил проблемы в отношениях с Азербайджаном. По его словам, Азербайджан пока не выполнил «очень важную статью трехстороннего заявления», которая касается возвращения удерживаемых лиц. При этом он поблагодарил Россию, которая помогает урегулировать эти вопросы.

«Хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, как эффективную, сейчас для нас это уже очевидно», — заявил Пашинян. Фото: tatarstan.ru

О космических проектах в узком составе

После перерыва премьер-министр России открыл заседание Евразийского межправительственного совета. В качестве наблюдателей участвовали представители Кубы, Молдавии, Узбекистана, а также приглашенные в качестве гостей официальные лица Таджикистана и Туркменистана, председатель Коллегии ЕЭК.

Основной темой заседания стала реализация межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» и перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг.

— 12 апреля — это очень важный день, — отметил премьер-министр России во вступительной речи. — Недавно мы отметили 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, торжественные мероприятия прошли в странах Евразийского союза. Символично, что сегодня мы рассмотрим доклад по программе создания систем по производству космических и геоинформационных продуктов и услуг и обменяемся мнениями о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований. Кроме того, повестка нашего заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности и сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании придадут новый импульс нашей интеграции стран евразийского экономического совета.

После перерыва премьер-министр России открыл заседание Евразийского межправительственного совета. Фото: government.ru

Как сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии, на заседании предполагается рассмотреть возможность отмены Решения Коллегии ЕЭК от 1 марта 2021г. №24 о выполнении Республикой Беларусь обязательств по функционированию внутреннего рынка Союза в сфере розничной торговли. Межправсовет рассмотрит доклад по вопросам развития электронной торговли.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поблагодарил за прекрасную организацию заседания:



— В ходе сегодняшней встречи в узком формате нам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов. Прежде всего, это касается регулирования экспорта на товарных рынках, защиты от вирусов, регулирования рынка электронной торговли, а также заслушаем информацию о ходе реализации межгосударственной программы по предоставлению космических и геоинформационных продуктов, источников зондирования земли, и перспективы сотрудничества в космических проектах. Уверен, что обсуждение пройдет в рамках конструктивных речей. И будут приняты решения по всем вопросам. Наше заседание предлагаю провести в узком составе с полной свободой выражения мнения.

Между тем, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил во время встречи с президентом Татарстана развивать кооперационные проекты со странами ЕАЭС.

Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил во время встречи с президентом Татарстана развивать кооперационные проекты со странами ЕАЭС. Фото: tatarstan.ru

«Михаил Мясникович отметил большой экономический и промышленный потенциал одного из флагманов российских регионов, тесную интеграцию науки и производства, а также масштабные инвестиционные проекты Татарстана с Беларусью и Казахстаном, которые сейчас уже воплощаются в жизнь или готовятся к реализации. Наиболее значимыми из них являются проекты в сфере машиностроения», — сообщила пресс-служба ЕЭК.

