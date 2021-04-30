Мишустин на саммите ЕАЭС в Казани: «Мы дорожим братскими отношениями с Арменией»
Российский премьер переговорил с глазу на глаз с главами правительств всех стран СНГ — участников ЕАЭС и предложил развивать кооперационные связи
Казань собрала глав правительств всех пяти стран-участников ЕАЭС, съехавшихся на очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр России Михаил Мишустин несколько часов назад провел в Казанской ратуше встречу в «узком формате» с участием глав правительств Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также представителей, государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы, Молдовы и Узбекистана. Основная тема диалога — исполнение межгосударственной программы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов, а также перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг. Уже сегодня на расширенном заседании участники форума обсудят программу промышленной кооперации.
Мишустин пообщался tet-a-tet с премьерами
До начала заседания в «узком формате» российский премьер Михаил Мишустин встретился поочередно с главами правительств четырех государств СНГ. Так, первую встречу он провел с премьер-министром Таджикистана Кохирой Расулзода, а затем с главами правительств Киргизии Улукбеком Мариповым и Узбекистана Абдуллой Ариповым. Разговор шел в закрытом режиме, и как уже писало «Реальное время», встрече в Казани сопутствовал инцидент на таджико-киргизской границе — военные обеих стран вступили в перестрелку, в татарстанской столице стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров.
Обстоятельный разговор на «полях» евразийского совета у Мишустина состоялся и с и. и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. В первые же минуты встречи российский премьер передал главе правительства Армении привет от президента Владимира Путина. Он отметил, что Россия «дорожит братскими отношениями с Арменией».
«Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», — заявил Мишустин, добавив, что отношения между государствами имеют многолетний союзнический и стратегический характер.
Михаил Мишустин выразил сожаление, что из-за коронавирусных ограничений внешнеторговый оборот между странами снизился на 10% — до 2,3 млрд доллара. Он заявил, что такая ситуация не может устраивать обе стороны и призвал подготовить новые инициативы по активизации сотрудничества. По его поручению в рамках евразийской экономической комиссии будут подготовлены предложения по взаимному обмену товарооборотом между странами.
Пашинян доволен работой миротворцев в Нагорном Карабахе
В ответ исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян выразил благодарность за участие в межправительственном совете, заявив, что ждет принятия эффективных решений от его работы. По его мнению, двусторонние отношения развиваются планомерно и активно — «это хороший фактор для стабильности региона».
Особо Пашинян отметил Казань. «Очень рад сегодняшней встрече, честно говоря, первый раз в Татарстане, все знаем, что это один из значимых регионов России, — хвалил он республику в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.
Развивая тему двусторонних отношений с Россией, и. о. премьера Армении выделил позитивную роль президента России Владимира Путина в урегулировании конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе.
— Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе, — заочно поблагодарил он главу страны. — И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, как эффективную, сейчас для нас это уже очевидно», — заявил Пашинян.
Глава российского правительства отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. «Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», — отметил Мишустин.
И. о. правительства Армении Никола Пашинян выделил проблемы в отношениях с Азербайджаном. По его словам, Азербайджан пока не выполнил «очень важную статью трехстороннего заявления», которая касается возвращения удерживаемых лиц. При этом он поблагодарил Россию, которая помогает урегулировать эти вопросы.
О космических проектах в узком составе
После перерыва премьер-министр России открыл заседание Евразийского межправительственного совета. В качестве наблюдателей участвовали представители Кубы, Молдавии, Узбекистана, а также приглашенные в качестве гостей официальные лица Таджикистана и Туркменистана, председатель Коллегии ЕЭК.
Основной темой заседания стала реализация межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» и перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг.
— 12 апреля — это очень важный день, — отметил премьер-министр России во вступительной речи. — Недавно мы отметили 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, торжественные мероприятия прошли в странах Евразийского союза. Символично, что сегодня мы рассмотрим доклад по программе создания систем по производству космических и геоинформационных продуктов и услуг и обменяемся мнениями о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований. Кроме того, повестка нашего заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности и сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании придадут новый импульс нашей интеграции стран евразийского экономического совета.
Как сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии, на заседании предполагается рассмотреть возможность отмены Решения Коллегии ЕЭК от 1 марта 2021г. №24 о выполнении Республикой Беларусь обязательств по функционированию внутреннего рынка Союза в сфере розничной торговли. Межправсовет рассмотрит доклад по вопросам развития электронной торговли.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поблагодарил за прекрасную организацию заседания:
— В ходе сегодняшней встречи в узком формате нам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов. Прежде всего, это касается регулирования экспорта на товарных рынках, защиты от вирусов, регулирования рынка электронной торговли, а также заслушаем информацию о ходе реализации межгосударственной программы по предоставлению космических и геоинформационных продуктов, источников зондирования земли, и перспективы сотрудничества в космических проектах. Уверен, что обсуждение пройдет в рамках конструктивных речей. И будут приняты решения по всем вопросам. Наше заседание предлагаю провести в узком составе с полной свободой выражения мнения.
Между тем, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил во время встречи с президентом Татарстана развивать кооперационные проекты со странами ЕАЭС.
«Михаил Мясникович отметил большой экономический и промышленный потенциал одного из флагманов российских регионов, тесную интеграцию науки и производства, а также масштабные инвестиционные проекты Татарстана с Беларусью и Казахстаном, которые сейчас уже воплощаются в жизнь или готовятся к реализации. Наиболее значимыми из них являются проекты в сфере машиностроения», — сообщила пресс-служба ЕЭК.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым