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Премьеры Киргизии и Таджикистана встретились в Казани

18:21, 29.04.2021
Премьеры Киргизии и Таджикистана встретились в Казани
Фото: gov.kg

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада встретились в Казани и обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.

Обе стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров. Премьеры считают, что применение силовых методов недопустимо, и предложили принять срочные меры по недопущению эскалации конфликта, сообщает правительство Киргизской Республики.

Фото: gov.kg

Встречу двух премьеров анонсировали в четверг вечером. Сегодня парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном. Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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