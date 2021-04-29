Премьеры Киргизии и Таджикистана встретились в Казани
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада встретились в Казани и обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.
Обе стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров. Премьеры считают, что применение силовых методов недопустимо, и предложили принять срочные меры по недопущению эскалации конфликта, сообщает правительство Киргизской Республики.
Встречу двух премьеров анонсировали в четверг вечером. Сегодня парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном. Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка.
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