«Негатив от автомобилистов все равно остается»: как перекроют Казань в день марафона

14 тысяч марафонцев из 25 стран мира приедут в Казань: как это будет и какие неудобства создаст

Фото: Максим Платонов

1 и 2 мая в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон. Ожидается, что в на него съедутся порядка 14 тысяч любителей бега из 25 стран. Уже опубликованы маршрут забегов и график перекрытия движения, главный массив которых придется на 2 мая, когда участники побегут основные дистанции. «Реальное время» выяснило, что нового будет в Казанском марафоне — 2021, расспросило про экономику мероприятия. Отдельной темой стала общественная дискуссия «за» и «против» перекрытия движения в центре города.

25 стран, 14 тысяч марафонцев и «ползунковый забег»

1 и 2 мая в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон, который откроется парадом наций. Во время шествия на Центральном стадионе Казани спортсмены в национальной одежде представят свои страны, регионы России и районы Татарстана с флагами, символами.

Как рассказал «Реальному времени» основатель серии спортивных мероприятий Timerman, директор Казанского марафона Вадим Янгиров, помимо основных дистанций на 3, 10, 21,1 и, 42,2 км, запланированы еще детский старт на 600 метров и «забег ползунков».

На 1 мая запланированы детские забеги и взрослый старт на дистанции в 3 км. 2 мая — основной день марафона, в который участники побегут 10, 21 и 42 км мимо главных достопримечательностей города.

— В этом году мы вернулись к параду наций, который прошел в 2019 году впервые в России. По сути, это лучшая мировая практика, ее мы переняли от нью-йоркского марафона. В прошлом году мы не организовывали его из-за ограничений, а в этом году возвращаем традицию — будет красивое шествие участников на Центральном стадионе, — рассказывает Янгиров.

По словам нашего собеседника, в этом году лимит участников марафона установлен в 14 тысяч человек. На сегодняшний день подтверждено уже более 10 тысяч регистраций. География впечатляет — 25 стран, среди которых США, Мексика, Германия, Ирландия, ЮАР, Венесуэла, Эквадор... Представлены почти все регионы РФ, более 400 городов и населенных пунктов. Самая большая делегация прибудет из Москвы и Московской области. И это еще не окончательная информация.



— Традиционно в конце срока регистрируются сразу несколько тысяч участников, — объясняет директор марафона. — Самая популярная дистанция — 10 км. Сейчас на нее зарегистрированы почти 3 тысячи участников, при лимите в 4,1 тысячи. Так что на «десятке» мы ждем более 4 тысяч участников.

2019 год стал рекордным для Казанского марафона — он собрал 25 тысяч любителей бега. Фото: Максим Платонов

Готов к труду, обороне и антиковидным ограничениям



2019 год стал рекордным для Казанского марафона — он собрал 25 тысяч любителей бега. В 2020-м в Казани провели «ковидный» марафон с 10 тысячами участников. Восстанавливать численность решено постепенно.

— В прошлом году были и ограничения, и сами люди не особо охотно регистрировались — боялись. И мы сильно не «топили» рекламу, — признается он. — В этот раз у нас не было задачи добиться какой-то максимальной цифры по количеству участников. Мы просто органично вовлекали участников и работали в основном с той же аудиторией, которая у нас была. В 2019 году, когда у нас было рекордное количество участников, мы применяли агрессивный маркетинг, достаточно большие средства вкладывали в эту историю. Но не всегда агрессивный маркетинг работает в долгосрочной перспективе на благо. Поэтому мы решили двигаться поступательно.

По словам собеседника, в отличие от осеннего марафона, на этот раз организаторам забега «разрешили на улице не обязывать участников и болельщиков находиться в масках». В помещении же все должны быть в масках, использовать антисептики, санитайзеры и т. д. Специальных антиковидных документов у участников забегов не потребуют — только стандартную медсправку о том, что человек допущен к участию в марафоне.

Новшеством нынешнего марафона стала тематика — он посвящен 90-летию ГТО.

— На нас вышли с инициативой, чтобы посвятить Казанский марафон-2021 этой тематике и привлечь больше участников в систему ГТО. Мы согласовали этот момент. Участники, которые укажут свой ID в системе ГТО, автоматически в свой личный кабинет получат результаты забега на 3 км. Они могут быть засчитаны как выполнение норматива на этой дистанции, — пояснил он.

На этот раз организаторам забега разрешили на улице не обязывать участников и болельщиков находиться в масках. Фото: Ринат Назметдинов

50 миллионов на марафон

Финансирование спортивных коммерческих проектов Янгиров сравнивает с сельским хозяйством 10-летней давности:

— Тогда качественное сельское хозяйство было невозможно без государственной поддержки. Мы сейчас находимся примерно на этом же этапе. Но с каждым годом мы уменьшаем эту поддержку в процентном отношении, — говорит он.

Так, если в структуре бюджета первого Казанского марафона порядка 60% было государственной поддержки и 40% — из внебюджетных средств, то на сегодняшний день, если проводить только марафон, разбивка будет следующей: 35% господдержки в бюджете мероприятия и 65% — внебюджетных средств.

— Так как мы проводим серию мероприятий — а их 12 в сезоне — есть менее экономически выгодные мероприятия, если считать отдельно. Но за счет того, что мы получаем от марафона, мы по году в целом выходим на цифру в 40 процентов господдержки и 60 процентов из внебюджетных средств (здесь спонсорская поддержка, взносы, продуктовые партнеры, аренда коммерческих площадей на выставке, продажа футболок). Мы также продали право фотосервису, который потом продает фотографии участникам. Это все внебюджет, который мы по крупицам собираем и стараемся облегчить бюджетную часть.

По оценке Янгирова, организация всей годовой серии забегов обходится более чем в 100 млн рублей. При этом организация Казанского марафона «отъедает» половину — 45—50 млн рублей.

— Но здесь учитываются и бартерные вещи, которые пересчитываются в цифры. Это важно понимать, чтобы люди не думали, что мы откуд а-то деньгами собрали 50 млн. Например, вода, которую предоставляют партнеры, обходится им в 2,5 млн рублей. Она все равно пересчитывается в структуре учета расходов в деньги.

В Министерстве спорта Татарстана «Реальному времени» заявили, что полностью поддерживают проведение Казанского марафона, оказывают софинасирование и помогают решать возникающие организационные вопросы. В пресс-службе Минспорта РТ нам сообщили:

— Казанский марафон играет важную роль в популяризации массового спорта не только в нашей республике, но и по всей России. Ежегодно на марафон приезжают участники из разных регионов нашей страны и ближайшего зарубежья, поэтому мы получаем экономический эффект от туризма. Преимущества марафона заключаются в том, что он охватывает людей разных возрастных групп с разным уровнем физической подготовки. Благодаря успешному проведению Казанского марафона в предыдущие годы сегодня мы имеем сформировавшийся бренд. Важно отметить, что марафон привлекает все большее количество людей к занятиям физической культурой и спортом.

По оценке Янгирова, организация всей годовой серии забегов обходится более чем в 100 млн рублей. Фото: Олег Тихонов

Маршрут марафона — вокруг достопримечательностей

По словам Янгирова, маршрут Казанского марафона-2021 не очень отличается от прошлогоднего.

— Единственное — на 5-м километре мы немного поменяли маршрут, — говорит собеседник. — Если раньше перебегали улицу Гагарина, то сейчас до нее разворачиваемся и делаем небольшую петлю по Волгоградской. И на второй половине дистанции убрали большое забегание вокруг «Чаши». Сейчас оно стало маленьким, зато добавили петельку под мостом «Миллениум».

Как рассказывает основатель Казанского марафона, старт забегам будет дан у Центрального стадиона.

— Дальше бежим в Ново-Савиновский район, потом по проспекту Ибрагимова до Гагарина, разворачиваемся, делаем небольшую петлю на Волгоградской и бежим обратно к Центральному стадиону. На этом «десятка» финиширует. Те, кто бежит 21 км, убегают по Лево-Булачной до театра Камала, далее по улице Салимжанова до Назарбаева, там мы разворачиваемся, обратно по Салимжанова бежим, переходим по улице Айдинова на Петербургскую, по Петербургской делаем петлю до Назарбаева, разворачиваемся и бежим по Право-Булачной на Центральный стадион. Там 21 км финиширует, а 42 км уходит прямо через Ленинскую дамбу, на Сибгата Хакима, под «Миллениум», «Ак Барс Арену», вокруг стадиона, возвращается на мост «Миллениум», спускается на Подлужную и по Набережной добегает заключительные километры с финишем на Центральном стадионе, — расписал он маршрут широкими мазками.

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«С ГИБДД маршрут согласован»

Переходя к больной теме — масштабному перекрытию города — Янгиров сослался на постановление Исполнительного комитета Казани от 31.03.2021 №770.

— С ГИБДД маршрут согласован, хотя это очень сложная история, — признался собеседник. — 1 мая всего на час — полтора будет перекрыт пятачок перед Центральным стадионом, Лево- и Право-Булачная до первого поворота и площадь Тысячелетия. 2 мая максимальное время перекрытия достигнет 6 часов. В этот день будут веерные закрытия и открытия движения в зависимости от того, как это необходимо для бегунов. Старт марафона будет дан в 8 утра, но профессионалы убегают чуть раньше, в 7.40.

По словам нашего собеседника, он понимает позицию ГИБДД и обеспокоенность автомобилистов.

— Понятно, что сотрудники ГИБДД беспокоятся за жителей, автомобилистов. Потому что им нести службу по перекрытию, выслушивать негатив от автомобилистов, которые не знали о перекрытиях. Хотя уже сколько лет мы проводим марафон. На самом деле, с каждым годом негатива становится все меньше. Но так или иначе он все равно остается, — говорит он.

Комментируя негативные комментарии автомобилистов, которые рекомендуют проводить марафон в лесу или наматывать круги на стадионе, Янгиров говорит:

— Мы-то уйти можем. Просто это будет уже совсем другое мероприятие. Если посмотреть мировую практику, в том же Нью-Йорке во время марафона перекрывают все пять районов города. В Берлине, Лондоне, Москве — перекрывают намного больше, чем в Казани. И бегуны из других городов приезжают не чтобы пробежать где-то в лесу, по трассе или по ипподрому, а ради того, чтобы пробежаться по всему городу. Я надеюсь, мы когда-нибудь придем к такому, как в Нью-Йорке — там около 2 млн болельщиков выходят на трассу и поддерживают обычных бегунов в преодолении марафона. Мы в этом году будем делать специальную мотивационную программу, чтобы на трассе бегунам было повеселее. Где-то привлекаем музыкальные коллективы, барабанщиков, раздаем болельщикам палки-стучалки, трещотки.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» заявили, что организаторы спортивного мероприятия TIMERMAN позиционируют Казанский марафон как «беговую экскурсию по главным достопримечательностям города с уникальной возможностью увидеть столицу в период ее расцвета». Следовательно, маршрут марафона организаторы предлагают по историческому центру города, на территории с максимальным количеством достопримечательностей и знаковых мест.

«Дополнительно сообщаем, что при согласовании даты проведения любого масштабного спортивного мероприятия, где требуется ограничение движения транспорта в городе, всегда учитываются загруженность автомобильных дорог и интенсивность дорожного движения в этот период. Именно поэтому проведение Казанского марафона согласовано Исполнительным комитетом города Казани и ГИБДД в праздничные майские выходные дни, когда движение в центре города загружено минимально, — заявили в пресс-службе мэрии. — Отметим, что мероприятие проводится по инициативе Министерства спорта РТ, принято постановление кабинета министров Республики Татарстан».

«Проведение Казанского марафона согласовано Исполнительным комитетом города Казани и ГИБДД в праздничные майские выходные дни, когда движение в центре города загружено минимально», — заявили в пресс-службе мэрии. Фото: Максим Платонов

«Мы только начинаем переставать считать бегунов городскими сумасшедшими»

Татьяна Харитонова из Москвы в этом году впервые приедет на Казанский марафон, бежать дистанцию 42 км. За ее плечами девять марафонов — в Москве и Ленинградской области (марафон «Дорога жизни», посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда), международные забеги в Великобритании, на Мальте, в Швеции...

— Давно хотела съездить на марафон в Казань и появился такой хороший повод. Марафон выпадает на майские праздники, так что не нужно брать отгулы или отпуск, а можно просто в выходной день прилететь, пробежать и улететь, — рассказывает она.

Татьяна говорит: вполне оправданно, что марафоны традиционно проводятся в центрах или исторических центрах городов.

— Это давняя практика, которая, с одной стороны, связана с популяризацией бега. А с другой стороны — с привлечением туристов в эти города. Ведь марафон, проходящий в центре города — очень зрелищное мероприятие, которое показывает город с его лучшей, красивой стороны. Последние десятилетия любительский бег стремительно развивается по всему миру, в России особенно. Если сравнивать количество тренирующихся людей в парках и стадионах 15 лет назад и сейчас — это просто колоссальная разница, — говорит она.

При этом собеседница признает существующий негатив, который возникает в основном у автомобилистов в связи с перекрытиями движения в центре города на время проведения марафона.



— В Москве встречается негатив со стороны некоторых жителей и моих знакомых, в частности, которым перекрытие дорог доставляет неудобства. Чтобы сгладить негатив, я обычно через соцсети предупреждаю знакомых о перекрытиях. И на Мальте, где я бежала полумарафон, и в Стокгольме, где я бежала полный марафон, соревнования проводятся в центре города, улицы перекрывают. Но в Стокгольме на трассу выходит намного больше болельщиков, чем в Москве. И сам марафон там старше московского, и в целом отношение к бегунам у среднего жителя Швеции более позитивное. Мы же только начинаем путь изменения отношения к бегунам, когда их перестают считать городскими сумасшедшими и относятся к ним как к людям, которые следят за своим здоровьем. В Москве ситуация потихоньку меняется, болельщиков становится все больше, не считая 2019 года, когда мы бежали в ковидных условиях и людей было маловато.

Бегунья рассказывает, что несколько месяцев назад в Facebook возникла дискуссия об оправданности перекрытия центра города по следам Московского марафона.

— Некоторые люди считают, что такие перекрытия создают избыточные неудобства, и нам следует бежать где-то за городом, в лесу. За городом в лесу на самом деле бегают, устраивают и в сельской местности забеги. Но это уже совсем другие дисциплины — бег по пересеченной местности, трейл. Там нужна другая выносливость и подготовка, которая отличается от бега по шоссе. Это просто разные легкоатлетические дисциплины, — рассуждает собеседница. — К тому же, если выбрать вариант перекрытия одного шоссе за городом и не трогать центр города, все равно будут неудобства, потому что людям придется искать объездные пути. Это может быть даже сложнее, чем выбрать объездной путь в центре города, где много улиц и проспектов. Поэтому выносить массовый марафон за город тоже не вариант. И туда приедет меньше людей, потому что это не так интересно и зрелищно.

Татьяна говорит: вполне оправданно, что марафоны традиционно проводятся в центрах или исторических центрах городов. Фото: Максим Платонов

По словам поклонницы бега, противники проведения марафона в центре города зачастую аргументируют свою позицию тем, что якобы происходит перекрытие доступов к больницам и прочим учреждениям инфраструктуры, которые могут очень срочно понадобиться.



— Нам часто говорят: «Вот вы бежите, ради вас перекрыли улицы. Но если к кому-то скорая вовремя не приедет или где-то женщина рожает, а если ребенок с лестницы упал и его надо срочно в больницу?». На это я отвечаю, что когда прокладываются марафонские трассы в городах, есть специальные сертифицированные специалисты, которые занимаются этими вопросами. И они делают это не только так, чтобы была соблюдена точная дистанция, но и чтобы не был блокирован доступ к больницам, — убеждена она. — И чтобы скорая не одним, так другим путем могла проехать. Разумеется, службы скорой помощи заранее предупреждают о перекрытиях, таксисты обычно знают об этом. Объявлений во всех СМИ становится все больше, чтобы люди оказались готовы. Хотелось бы, чтобы люди воспринимали перекрытия не как приказ сидеть дома, а как рекомендацию выйти на улицу, поддержать марафонцев, порадоваться с ними. И в целом относиться к марафону как к городскому празднику, а не ограничениям.

«В прошлом году под Казанский марафон перекрыли три из четырех мостов»

Жительница Казани Лидия Бондарь — одна из тех, кто выступает против проведения марафона в центре города.

— Марафоны и все прочее — это все здорово, люди занимаются спортом, развлекаются и пропагандируют здоровый образ жизни. И почему-то считается, что этих заявленных целей достаточно, чтобы существенно осложнять жизнь другим людям, — говорит она. — В прошлом году под Казанский марафон перекрыли три из четырех мостов в Казани: два полностью, третий — в одном направлении, то есть создали огромные пробки на ровном месте. Два часа на возвращение из магазина в машине с плачущим маленьким ребенком и тающим мороженым не добавили мне любви к здоровому образу жизни и его пропагандистам!



Фото: Максим Платонов

Наша собеседница рассказывает, что ее родители живут на улице Бондаренко.

— В итоге, когда традиционно полностью перекрывают Сибгата Хакима и Чистопольскую, их дом оказывается заперт, то есть банально уехать на дачу на машине становится нереально, — сетует она. — Вот честно, у многих из нас есть увлечения, они нас развлекают, делают нас лучше. И почему бы не познакомить с тем, что мы делаем, абсолютно всех окружающих? А кому не интересно, то пусть потерпят... Но на что это будет похоже?..



Кристина Иванова