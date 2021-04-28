Мишустин и Минниханов обсудили развитие Татарстана

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о стабилизации рынка труда в республике, сообщает ТАСС.



Президент РТ подчеркнул, что в первом квартале 2021 года в основных видах перерабатывающей промышленности, в нефтехимическом комплексе и на КАМАЗе наблюдается стабильная ситуация: «По исполнению бюджета идем в режиме, все социальные выплаты вовремя выплачиваем».

По его словам, из-за пандемии коронавируса увеличилось количество безработных более чем в семь раз, однако в настоящее время ситуация практически исправилась — число безработных составляет 1,6%. Мишустин отметил, что это очень хороший показатель.

Стабильной, по словам Минниханова, остается и ситуация с коронавирусом. Он подчеркнул, что все больничные комплексы готовы к приему пациентов, и поблагодарил за выделение средств на выплаты медикам и строительство Республиканской клинической инфекционной больницы.

Мишустин поблагодарил главу республики за организацию встречи глав правительств Евразийского экономического совета в Казани 29—30 апреля и выразил надежду на плодотворную работу.

Фото: пресс-служба президента РТ

«Реальное время» сообщало о встрече Мишустина и Минниханова в Казанской ратуше. О прибытии Мишустина в Казань стало известно сегодня. В среду в столицу РТ также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Подробнее о визите премьер-министра России в Казань читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко