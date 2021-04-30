«Граждане смогут брать кредиты в любом из государств «большой пятерки» ЕАЭС»

Россия готовится подписать соглашение, которое даст возможность выдавать кредиты гражданам из СНГ, а Казахстан призывает искать фонды для промышленной кооперации

Фото: Максим Платонов

Сегодня главы правительств России и «большой пятерки» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершили в Казани двухдневную работу по расширению интеграции между странами к 2025 году. После «коронавирусного» спада в экономике Россия предложила убрать торговые барьеры внутри союза, двигаться по пути создания новых СП в промышленности, Казахстан настаивал на дополнительных вложениях в инфраструктуру, а Белоруссия в преддверии третьей волны попросила задуматься о единой стратегии санитарной защиты. В интересах граждан всех стран Россия объявила о скором подписании соглашения об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС, которое даст им возможность брать кредиты во всех государствах «пятерки».

Казань как переговорная евразийской интеграции

Приветствуя зарубежных гостей-участников расширенного заседания, российский премьер не мог не заметить, что Казань своим гостеприимством располагает к подписанию дружественных соглашений.

— Даже одна из магистральных улиц названа в честь первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, ставшего по сути архитектором евразийской интеграции, — напомнил Михаил Мишустин, после чего каждый из выступавших глав правительств стран ЕЭАС счел своим долгом произнести теплые слова в честь татарстанской столицы.

А вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов дополнил коктейль комплиментов, пожалуй, самым тонким средством. «Казань остается одним из самых древних городов, который славится культурным многообразием и общностью традиций», — сказал он, чем расположил к себе восточных гостей и главу РТ Рустама Минниханова.

Сердар Бердымухамедов дополнил коктейль комплиментов, пожалуй, самым тонким средством

Президент Татарстана слушал каждого премьера из «большой пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), иногда перекидываясь парой фраз с федеральными министрами. Причем на заседании в режиме видео-конференц-связи выступили и главы государств-наблюдателей — Кубы, Молдавии, последняя, как заметил ее глава правительства, потеряла 7% ВВП в «коронакризис». Анонсируя предстоящую работу, Мишустин сообщил, что сегодня планируется подписать совместный меморандум о сотрудничестве между Узбекистаном и ЕЭК, а также план мероприятий по его реализации на ближайшие три года.

Даешь кредиты «нерезидентам»

Михаил Мишустин признал, что пандемия, региональные кризисы, торговые войны, которые усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, оказали сильное политическое и экономическое давление. Но даже в этих условиях российское правительство принимает эффективные решения, чтобы «укрепить единый рынок, снять ограничения для движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы».

По его словам, эти меры заложены в программе евразийской интеграции до 2025 года и часть из них уже на подходе. Михаил Мишустин сообщил о готовности подписать в конце года соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках союза.

«Наши граждане, юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах «пятерки». Банки, соответственно, смогут проверять сведения о заемщиках», — объяснил он.

Михаил Мишустин признал, что пандемия, региональные кризисы, торговые войны, которые усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, оказали сильное политическое и экономическое давление

Речь идет в том числе о трудовых мигрантах — раньше они не могли брать кредиты в российских банках, так как считались нерезидентами. Теперь российские банки получат доступ к их кредитным историям.

В дополнение к этому продолжится работа и по созданию общей цифровой платформы, совместным инициативам в здравоохранении. Утвержден план мероприятий, который предполагает разработку более 10 международных договоров и 60 нормативно-правовых актов союза.

ЕАЭС не отворачивается от ЕС

Мишустин обратился к участникам совета с предложением снять внутренние барьеры в торговле, призвал координировать меры по регулированию экспорта в рамках ЕАЭС.

— Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. По линии правительства нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза, с тем чтобы сдерживать рост потребительских цен, — сказал он.

По словам Мишустина, речь идет о сельскохозяйственной продукции и сырьевой продукции. «Это чувствительный вопрос для граждан наших стран», — подчеркнул он. Позднее глава Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Михаил Мясникович пояснил, что РФ и страны ЕЭАС обладают достаточными объемами сахара, зерна, мяса, масла, «но надо совершенствовать управление этими ресурсами».



Мишустин обратился к участникам совета с предложением снять внутренние барьеры в торговле, призвал координировать меры по регулированию экспорта в рамках ЕАЭС

Несмотря на упрек о вмешательстве Запада, ЕАЭС не намерен разрывать отношения с Евросоюзом. По словам Михаила Мишустина, Евразийский союз заинтересован в развитии равноправных отношений и в выстраивании конструктивного диалога. «ЕАЭС является сильной организацией, открытой для сотрудничества, и он должен стать основным связующим звеном в построении Большого евразийского партнерства», — сказал Мишустин. Он считает, что, несмотря на внешнеполитические сложности, нужно сохранять контакты с ближайшими партнерами.

«Конечно, важно продолжить совместную работу с другими государствами над крупными экономически обоснованными проектами, в том числе по сопряжению с китайской инициативой «Один пояс — один путь», — заключил он.

«Путешествуй без COVID»

Для борьбы в коронавирусом во время перемещения по странам Евразийского союза Михаил Мишустин призвал пользоваться мобильным приложением «Путешествуй без COVID». «Одной из главных тем нашей повестки по-прежнему остается борьба с коронавирусом, тем более что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания», — сказал председатель российского правительства, открывая в пятницу заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По его оценке, «необходимы совместные системные меры, которые позволят сдерживать распространение инфекции».

Глава российского Кабинета министров напомнил, что запущено «удобное и надежное мобильное приложение «Путешествуй без COVID», в которое загружаются [полученные] отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях». «Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан», — отметил Мишустин.

Он считает важным «развивать приложение, в том числе за счет включения в него данных о вакцинации». «Считаю, что его широкое использование позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение, в котором нуждаются наши граждане», — подытожил премьер-министр РФ.

Казахстан за строительство дорог, а Белоруссия за санитарную чистоту

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза. По его данным, с начала года взаимная торговля составила $9 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Премьер-министр Казахстана высказался за ускорение темпов формирования общих производственных систем, промышленной кооперации, наращивание и концентрацию перерабатывающего потенциала. При этом он заметил, что нужно искать дополнительные источники финансирования проектов промышленной кооперации, в том числе с участием государственных и квазигосударственных средств. В качестве примера привел соглашение о соинвестировании между фондами прямых инвестиций Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Аскар Мамин отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза. По его данным, с начала года взаимная торговля составила $9 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

При этом Мамин обратил внимание на качество инфраструктуры в рамках ЕАЭС. Глава правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков у ЕАЭС есть возможность увеличить свою долю на международном рынке перевозок и включиться в ранее недоступные для него внешние производственные цепочки. В свою очередь глава правительства Белоруссии Роман Головченко в преддверии третьей волны попросил задуматься о единой стратегии санитарной защиты.

Участники межправсовета ЕАЭС договорились об углублении локализации в промышленности, сообщил журналистам глава ЕАК Михаил Мясникович по окончании расширенного заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, объединение усилий будет сделано в области микроэлектроники, где накоплен опыт и компетенции у России, Казахстана и Белоруссии. «Впереди у нас много совместных программ, необходимо укреплять и создавать новые совместные компании», — отметил он.

Михаил Мясникович сообщил, что участники межправсовета ЕАЭС договорились об углублении локализации в промышленности

Выступая с заключительным словом на заседании, Михаил Мясникович пообещал провести большую серию встреч и переговоров с представителями бизнеса стран-участниц ЕАЭС.

— Мы планируем и обязательно проведем 40 саммитов с представителями хозяйствующих субъектов наших стран. В первом квартале увеличится выпуск продукции в обрабатывающих отраслях в Белоруссии на 9%, в Казахстане — на 7,5%, в РФ — на 3%, — сообщил он.

По его данным, объем взаимной торговли в этом году увеличился на 6,8% и наиболее существенно вырос с Казахстаном — на 7,9%, с Белоруссией — на 3,9%.

Прикрепленная галерея: Итоговое заседание Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше